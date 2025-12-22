Juan Carlos Galindo, experto en fraude: "El día de la lotería de Navidad es el día del blanqueador, compran décimos premiados por un 10 por ciento más"

El experto penalista Juan Carlos Galindo ha lanzado una seria advertencia sobre una práctica delictiva que prolifera con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad: el blanqueo de capitales. Según ha explicado en un vídeo de la cuenta de TikTok @escuchalapuraverdad, el día del sorteo "es el día del blanqueador", que aprovecha la ocasión para comprar décimos premiados y legalizar dinero negro. Esta actividad se ha convertido en un foco de atención para las autoridades durante la celebración de la Lotería de Navidad.

Así funciona la trama delictiva

El modus operandi, según describe Galindo, es sencillo pero efectivo. Los blanqueadores, a menudo con una apariencia profesional "como si fueran personal de un banco", contactan a los ganadores de premios importantes. La oferta que presentan es muy tentadora, tal y como se puede ver en el vídeo viral: "te ha tocado un premio de 300.000 €, yo te doy 310.000 € en billetes". De esta manera, ofrecen un 10 % o incluso un 15 % más del valor del premio en efectivo a cambio del boleto ganador.

Te ha tocado un premio de 300.000 €, yo te doy 310.000 € en billetes" Juan Carlos Galindo Experto en fraude, sobre la estrategia que ponen en juego

EUROPA PRESS Agraciadas con el tercer premio de la Lotería de Navidad en A Coruña

Un fraude casi imposible de detectar

Una de las mayores dificultades para perseguir este delito es su opacidad. Galindo subraya que para la Agencia Tributaria es "imposible" detectar la operación, ya que "hasta que tú no depositas el boleto en un banco, nadie sabe quién es el titular del mismo". La única forma de que el fraude salga a la luz es que el vendedor original declare la ganancia extra y delate al comprador, una situación altamente improbable. Una vez se comprueba el número en la lista oficial de premios, el boleto se convierte en un objeto de deseo para estos delincuentes.

Cómplice de un delito grave

El experto lanza un aviso final y contundente a quienes puedan sentirse tentados por la oferta. "En el momento en que aceptas el dinero, te conviertes en cómplice", afirma. Esto significa que al vendedor del décimo "le caería la misma pena que al blanqueador". Por ello, es fundamental conocer qué hacer si te toca la lotería y seguir siempre los cauces legales para evitar incurrir en un delito de blanqueo de capitales con graves consecuencias penales.