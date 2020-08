La Tarde (03/08/2020) de 15:00 a 16:00 horas

Toda la actualidad deportiva con Carlos Ganga. Space X, la cápsula de la misión Demo-2 ha amerizado ya en La Tierra. Se trata de la primera misión privada de la historia, y hacía 45 años que una nave no "aterrizaba" en el mar. Hablamos con Carlos González Pintado, ex jefe de operaciones y ex director adjunto del complejo de Comunicaciones Espaciales de Robledo de Chavela. Te contamos también que el turismo ha caído en picado. El número de peregrinos del Camino de Santiago ha caído un 90%. Charlamos de ello con José Manuel Bello Rey, dueño de la tienda La Huella del Peregrino de Santiago de Compostela y con Luis Suárez Sexto, propietario del albergue La Bacolla.

Escucha ahora 'La Tarde', de 15 a 16 horas, emitido el 3 de agosto de 2020.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

