"No sabía que había una tasa turística y, cuando llegué al hotel, tras cinco días y cuatro noches, me dicen que son 90 y pico euros, es una pasada"

La decisión del Ayuntamiento de Roma de cobrar dos euros por acceder al entorno de la Fontana di Trevi ha reabierto el debate sobre la gestión del turismo de masas y la aplicación de tasas similares en España. La medida, discutida en el programa 'La Tarde' de COPE, pone de manifiesto la creciente tensión entre la explotación turística de los enclaves monumentales y la necesidad de preservar tanto el patrimonio como la calidad de vida de los residentes.

Dos euros por una foto en la Fontana di Trevi

La corresponsal en Roma, Eva Fernández, ha explicado que el objetivo principal es doble: por un lado, controlar las aglomeraciones de visitantes en una plaza de dimensiones muy reducidas y, por otro, recaudar fondos para el mantenimiento del ingente patrimonio de la ciudad. La tasa se aplicará durante las horas de mayor afluencia, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, y no afectará a los residentes romanos. Para ello, se instalarán pasarelas que crearán dos recorridos diferenciados.

Alamy Stock Photo Fontana di Trevi (Roma)

Esta medida no es nueva para la capital italiana, que ya implantó un sistema de pago para visitar el Panteón. Sin embargo, la Fontana di Trevi presenta un reto mayor al ser un espacio abierto con múltiples accesos. La iniciativa ha generado controversia, ya que algunos colaboradores del programa, como Julio Llorente, consideran que "la conversión de las ciudades en parques temáticos" es un error. "La calle es de todos, y los primeros que deberían poder transitarla son los romanos", ha afirmado.

El problema del turismo desbordado

La situación de Roma es un reflejo de un problema global. El turismo masivo provoca la expulsión de los residentes de los centros urbanos debido a la gentrificación y la proliferación de alquileres turísticos. Este fenómeno convierte los barrios históricos en meros lugares de tránsito. Durante el debate se han mencionado otros ejemplos de regulación, como los aforos en las playas de Menorca o la promoción del "turismo respetuoso" en barrios de Japón para proteger a las geishas del acoso de los visitantes.

Alamy Stock Photo Cala Macarelleta, Menorca

La experiencia de los propios turistas también se ve afectada, como ha relatado la periodista Pilar García Muñiz tras un viaje a Ámsterdam. "No sabía que había una tasa turística y, cuando llegué al hotel, tras cinco días y cuatro noches, me dicen que son 90 y pico euros, es una pasada", ha comentado, destacando el impacto económico inesperado para el visitante. La tasa en la capital holandesa, del 12,5% sobre la reserva, es la más alta de Europa.

La tasa turística se extiende por España

En España, la implantación de una tasa turística no es un concepto nuevo, aunque el debate se intensifica. El periodista Carlos Gutiérrez ha recordado que Cataluña fue la comunidad pionera en 2012, con un impuesto por pernoctación cuyos fondos se destinan a promoción turística y a mejorar servicios en los barrios. Le siguieron las Islas Baleares en 2016 con su "ecotasa", que varía según la temporada para mitigar el impacto ambiental. Aunque existen personas exentas de pagar la tasa turística, la medida sigue generando discusión.

Para 2025, ciudades como Santiago de Compostela, saturada por los peregrinos, y A Coruña se sumarán a esta tendencia. Mientras tanto, el turismo en Segovia debate su futuro, con las tasas en el foco. El gran cambio que se plantea ahora, especialmente en Andalucía, es cobrar por visitar un lugar aunque no se duerma en la ciudad. Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, apoya la idea con una condición: "Que el impuesto tiene que tener una orientación clara de mejora o de alivio del conjunto de los servicios que estamos pagando los ciudadanos".

Por su parte, el sector hotelero muestra sus reticencias. Trinitario Betoret, presidente de los hosteleros de Granada, ha advertido del riesgo de que los turistas opten por pernoctar en áreas metropolitanas sin tasa, vaciando los centros urbanos por la noche. Esta visión coincide con la de otros expertos que alertan sobre la implantación de tasas turísticas, argumentando que puede generar un agravio comparativo y efectos negativos no deseados. España se encuentra así en la encrucijada de decidir si regula el turismo para asegurar su sostenibilidad o si continúa viviendo de él sin frenos.