Los hoteles no están autorizados a solicitar copias del DNI a sus clientes: esto es lo que dice la AEPD

Reservar un hotel o un apartamento turístico puede implicar facilitar datos personas, pero ¿hasta qué punto es legal que nos pidan el DNI o incluso una copia?

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nota informativa en la que aborda diversos aspectos relacionados con la identificación de las personas que van a reservar o contratar un hospedaje. El objetivo no es otro que evitar riesgos para la privacidad de las personas.

No se debe solicitar una copia del documento de identidad

El Real Decreto 933/2021 establece la obligación del titular de la actividad de hospedaje de recoger determinados datos de las personas que hagan uso de sus servicios. La Agencia establece en la nota que esta recogida de información no autoriza a solicitar una copia del documento de identidad del cliente, ya que esto vulneraría el principio de minimización de datos y supondría un tratamiento excesivo.

Documentos como el DNI incluyen información adicional a la requerida por la norma (como la fotografía, la fecha de caducidad, el CAN o nombres de los padres), cuyo tratamiento incrementa el riesgo de suplantación de identidad.

Para cumplir con la obligación legal, la Agencia considera que el huésped debe proporcionar los datos que se detallan en los apartados correspondientes del Real Decreto, y que estos pueden recogerse mediante un formulario presencial u online.

¿Qué datos pueden pedirme legalmente?

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto, tanto hoteles como pensiones, albergues, apartamentos turísticos y anfitriones de plataformas como Airbnb deben recopilar ciertos datos personales de los huéspedes antes de que comience su estancia. Estos son los datos que pueden solicitarnos:

Nombre y apellidos.

Número del documento de identidad, o en su lugar, el pasaporte.

Nacionalidad.

Fecha de nacimiento.

Sexo.

Fecha y lugar de entrada y salida.

¿Cómo afecta esto a plataformas como booking o airbnb?

En caso de que elijamos realizar una reserva de manera online, es posible utilizar métodos alternativos de verificación, como certificados digitales, comprobación de los datos del medio de pago, o el envío de un código de seguridad al teléfono móvil o al correo electrónico del huésped.

La AEPD recuerda que el cumplimiento de la norma no justifica pedir una copia del DNI, ni siquiera en plataformas digitales. Si Booking o Airbnb actúan como intermediarios y no como responsables del hospedaje, no deberían solicitarla.