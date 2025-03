¿Qué tiene que tener un torrezno para ser el mejor del mundo? Un carnicero de Cuenca nos da las claves: "Sabor a sus abuelos"

Se llama Francisco Javier Jiménez, el es carnicero en Tarancón, en Cuenca y este año va a ser el representante de Castilla-La Mancha en la final del mejor torrezno del mundo, en la categoría de aficionado.

La final de este concurso se celebrará el 23 de marzo en la localidad soriana de El Burgo de Osma. Francisco Javier ha llegado a esta fase final. Le llamó mucho la atención, "desde que conocí a un amigo de aquí del pueblo, él hacía sus torreznos y yo siempre le iba diciendo que yo iba a intentarlo y aquí he podido conseguir meterme en una final".

Francisco lleva cuatro años intentándolo, desde el año 2021, que empezó a presentarse a este concurso. "El primer año, consigo el tercer puesto, me presento el segundo, consigo el segundo, me presento el año pasado y consigo el tercero, y yo este año sabía, que estaba muy bien preparado, porque es verdad, también jugábamos mucho con el clima. Yo hice unos torreznos el sábado por la mañana, hice primero una tanda, no me gustó, intenté hacer una segunda y, la segunda fue la que presenté en Madrid porque es que los clavé".

su técnica

Francisco ahora está haciendo "un torrezno que me sale como una rosquilla, me sale en redondo, que fue el que presenté en Madrid. Y este torrezno, pues tiene una técnica que mucha gente no la sabe. Es verdad que yo los hago al horno y luego los frío, pero esto tiene una técnica que mucha gente no la sabe. Yo la he descubierto pues de una prueba, otra prueba, otra prueba. Para que consigas hacer un torrezno así, cuidado".

Uno de los jurados "me dijo que el sabor que tenían mis torreznos le recordaba a sus abuelos. Eso fue un punto. Yo dije, yo los cocino de una manera muy especial, porque esto no es fácil, hacer un torrezno con ese aroma, con ese crujiente, que en la corteza cuando vayas a comerte la cruja, el que hago yo, tiene un toque muy especial".