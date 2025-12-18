"A partir del 1 de julio de 2026, todos los paquetes que recibamos de fuera de la Unión Europea, con un valor menor a 150 euros, tendrán una tasa fija adicional de tres euros"

La Unión Europea ha puesto fecha a una medida que afectará a millones de consumidores: a partir del 1 de julio de 2026, todos los paquetes procedentes de fuera de la UE con un valor inferior a 150 euros tendrán una tasa fija adicional de 3 euros. Esta es la principal conclusión de la guía básica sobre aranceles elaborada en el programa 'La Tarde' de COPE por la periodista Pilar García Muñiz y el experto en economía José María Camarero. La nueva tasa, que ya se conoce como 'tasa Shein', busca principalmente regular la masiva entrada de pequeños paquetes del mercado asiático y ya se debate cómo la UE impone una nueva tasa a compras en Shein o Temu para frenar su avance.

‘Arancel’, la palabra del año

Un arancel es, en esencia, una tasa que se aplica sobre los productos importados para encarecerlos y, de este modo, favorecer el consumo de producto nacional. Así lo define Camarero, que explica que es un impuesto que, aunque no se vea directamente, acaba repercutiendo en el consumidor. No es de extrañar que la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) haya elegido arancel como palabra del año, un término técnico que se ha colado en la cesta de la compra y en el día a día de miles de familias y empresas.

El problema se agrava cuando se entra en lo que se conoce como una guerra comercial. Esta dinámica fue impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su política de aranceles recíprocos. "En unos momentos firmaré una histórica orden ejecutiva que establece aranceles recíprocos a países de todo el mundo", anunciaba entonces. Una estrategia de "tú a mí, yo a ti" que, según los expertos, provoca que al final "todos salgan perdiendo".

Para la economía doméstica, las consecuencias de esta guerra de aranceles son dobles. Por un lado, afecta directamente a los precios. Un producto que cuesta 100, al aplicarle un arancel del 10%, pasará a costar más al consumidor final. Camarero recuerda que al inicio de la ofensiva de Trump, en supermercados de Estados Unidos aparecieron pegatinas con el lema "culpa de Trump" para señalar las subidas de precio. Por otro lado, la incertidumbre en el comercio internacional genera retrasos en los envíos y falta de stock, algo que notan los consumidores que compran en webs de países lejanos.

El campo español, en vilo

El sector del porcino español ha vivido con especial tensión las últimas amenazas arancelarias de China. Sin embargo, el gigante asiático ha hecho una distinción y ha aplicado un arancel inferior a España (9,8%) frente al del resto de la Unión Europea (19,8%). Yauma Bernis, ganadero con más de 40 años de experiencia, lo califica como "una noticia positiva". Esta diferenciación, según Camarero, se debe a la "acción exterior que también ejerce la corona", en referencia a la reciente visita del rey Felipe, y a contrapartidas comerciales, como facilitar la entrada de vehículos eléctricos chinos en España. La noticia de que el jamón ibérico se excluye de los aranceles de China a la carne de cerdo ha sido recibida con alivio.

Otros sectores como el del aceite de oliva y el vino también se han visto muy perjudicados por los aranceles de Estados Unidos. Se estima que unas 360.000 toneladas de aceite se han visto afectadas, mientras que en el vino, las cifras son millonarias. "Estamos exportando más de 67 millones de litros de vino, valorados en cerca de 400 millones de dólares", explica el bodeguero Eduardo Casas. Esta situación ha obligado a los productores españoles a buscar mercados alternativos en el sudeste asiático desde 2018 para protegerse de la inestabilidad.

El impacto en el empleo y la inflación

La guerra comercial no solo afecta a las exportaciones, sino también al empleo en España, ya que muchos puestos de trabajo dependen de estos sectores. Además, el Banco de España ha advertido en varias ocasiones sobre el riesgo geopolítico que suponen los aranceles para la inflación, que podría subir más de lo esperado. Esto demuestra que las decisiones tomadas a miles de kilómetros acaban teniendo un impacto directo en los precios que pagan los consumidores en el supermercado.

La nueva tasa de tres euros a los paquetes de menos de 150 euros es, en teoría, una medida para luchar contra la competencia desleal de gigantes como Shein o Temu. Sin embargo, como señala Camarero, "ponerle puertas al campo es muy complicado". La verdadera solución, concluye, pasa por que la Unión Europea se active para "producir este tipo de productos y ser mucho más competitivos y funcionales, como son los chinos, para que no tengamos que comprar esa tentación de comprar un producto chino, sino que lo compremos aquí".