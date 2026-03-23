Nacho Abad da la última hora del caso de Francisca Cadenas: "Si Manuel llegó a casa cuando Julián la había matado y le ayudó a enterrar el cuerpo, se libraría de la condena; el encubrimiento no es punible"

Julián y Manuel, los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), han mostrado una total frialdad ante el juez. Es la misma que durante casi nueve años les permitió ocultar el cadáver de su vecina y convivir con el pueblo como si nada. En una nueva declaración, Julián, el hermano menor, ha asumido toda la autoría del crimen, desvinculando por completo a Manuel.

La confesión se produjo primero como una manifestación espontánea a un agente de la Guardia Civil durante una inspección en su domicilio, donde admitió: "Sí, he sido yo el único que ha intervenido en esto, mi hermano no tiene nada que ver". Una declaración que posteriormente ha ratificado ante el juez al ser preguntado por su abogado, José Duarte, a lo que respondió con un escueto "sí, lo mantengo".

Una defensa controvertida

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El interrogatorio ha estado marcado por la polémica, ya que tanto el juez como la acusación particular protestaron por la forma en la que el abogado defensor conducía la declaración, haciendo él mismo el relato de los hechos.

"Está usted prestando la declaración por él", le espetó la acusación. Según ha analizado Nacho Abad en 'La Tarde' de COPE, esta estrategia es habitual, aunque en este caso "la Fiscalía y la acusación particular tardaron muchísimo en protestar".

El objetivo del abogado, según Abad, era triple. En primer lugar, que Julián asumiera toda la culpa para que su hermano Manuel no pudiera ser imputado. En segundo lugar, negar la agresión sexual para evitar la prisión permanente revisable, alegando que la muerte se produjo por "un golpe en la cabeza". Y, como tercera baza, Julián ha alegado el consumo de cocaína como atenuante.

Las claves del caso

Nacho Abad ha explicado que la estrategia de la defensa tiene puntos débiles. El atenuante por consumo de drogas es prácticamente imposible de probar nueve años después del crimen, a pesar de que el entorno de los hermanos ha confirmado que "consumían cocaína". Por tanto, es una vía que probablemente no prospere.

EFE



Por otro lado, la clave para una posible condena a prisión permanente revisable reside en demostrar la agresión sexual. Las pruebas, por ahora, son circunstanciales: los "comentarios soeces, repugnantes, sexualizados" de Julián sobre Francisca grabados por la Guardia Civil y el hecho de que el cadáver no tuviera ropa en su parte inferior.

Sin embargo, la defensa podría argumentar que fue para facilitar el desmembramiento del cuerpo. Salvo que se encuentren restos biológicos de los acusados en la ropa de la víctima, "muy difícilmente se va a poder apreciar la agresión sexual", ha señalado Abad.

Sobre la posible implicación de Manuel, el periodista ha recordado que el encubrimiento entre hermanos no es punible en España. "Si Manuel llegó a la casa cuando Julián había matado a Francisca, le ayuda a descuartizar el cadáver, le ayuda a enterrar el cadáver y no cuenta nada [...], él se libraría absolutamente de todo", ha aclarado.

La premonición de un hijo

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Durante la sección en 'La Tarde', Nacho Abad ha revelado un dato hasta ahora desconocido. El mismo día de la desaparición, José Antonio, uno de los hijos de Francisca, "decía que había visto al negro", apodo de Julián, "todo sudoroso, y que algo le había hecho a Francisca, que iba a echar la puerta abajo".

Según el testimonio de una vecina, el hijo cogió un paraguas con la intención de reventar la puerta de la casa de los hermanos, convencido de que tenían allí a su madre. Fue su padre, Diego, quien lo detuvo.

Ahora, el marido de Francisca se lamenta de aquella decisión, como ha declarado: "A lo mejor no la hubiéramos encontrado viva, hubiéramos llegado tarde, pero nos hubiéramos ahorrado todos estos años de sufrimiento".

A lo mejor no la hubiéramos encontrado viva, pero nos habríamos ahorrado todos estos años de sufrimiento"

Actualmente, Julián y Manuel permanecen en prisión provisional y sin fianza. Como última hora, Nacho Abad ha informado de que ambos han sido agredidos en la cárcel de Badajoz, lo que ha obligado a tomar medidas para protegerlos.