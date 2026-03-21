Julián confiesa el crimen de Francisca Cadenas con una nueva versión: la mató tras ser sorprendido consumiendo cocaína

El caso de Francisca Cadenas, desaparecida hace nueve años, ha dado un nuevo giro tras la declaración de Julián, uno de los dos hermanos acusados de su muerte. En su comparecencia, el presunto asesino ha confesado el crimen, aunque con una versión de los hechos que busca desvincular el asesinato de un móvil sexual. Las novedades del caso han sido analizadas en el programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE, con Cristina López Schlichting, por el periodista de sucesos Nacho Abad y el psiquiatra forense José Miguel Gaona.

Una confesión pactada

La declaración de Julián se ha producido de una manera peculiar. Según ha relatado Nacho Abad, su abogado ha optado por una estrategia de preguntas cerradas y pactadas, a las que el acusado solo debía responder con un 'sí'. De este modo, se ha construido un relato en el que Francisca entró en la casa al ver la puerta entreabierta, sorprendió a Julián esnifando una raya de cocaína y, ante esta situación, él se puso nervioso, la atacó y la mató.

Esta nueva tesis apunta a que el móvil no fue sexual, sino fruto de la rabia y la oportunidad. El psiquiatra José Miguel Gaona ha apuntado que esta forma de declarar es "obviamente, el producto de las conversaciones previas que se suelen tener entre cliente y abogado, en el que se pactan las preguntas". Por su parte, Manuel, el otro hermano, se ha limitado a negar su participación en la muerte.

La sombra de la agresión sexual

A pesar de la versión oficial del acusado, los expertos mantienen como principal hipótesis la agresión sexual. El psiquiatra Gaona ya había apuntado la semana anterior a una posible "fantasía patológica" de los hermanos hacia su vecina. Nacho Abad ha reforzado esta idea aludiendo a soliloquios de Julián en los que decía frases como "qué buena está, estaría todo el día dándole, dándole y dándole", de un carácter grosero y explícito.

Qué buena está, estaría todo el día dándole, dándole y dándole"

Sin embargo, probar esta hipótesis es legalmente complejo. Como ha explicado Abad, ni el juez ni la Guardia Civil mencionan la agresión sexual en sus conclusiones porque deben ceñirse a las pruebas. Tras nueve años desaparecida, del cuerpo de Francisca solo quedan los huesos, lo que impide encontrar vestigios biológicos que confirmen el ataque, salvo que se hallen restos en la ropa que llevaba puesta.

El error que delató el crimen

Uno de los detalles más reveladores ha sido cómo los hermanos ocultaron el cadáver. Lo enterraron en el patio de su casa, desmembrado en tres partes, y echaron cemento encima. Sin embargo, los gases de la putrefacción hincharon el cuerpo, que abombó el cemento fresco. Al deshincharse, el suelo se resquebrajó, dejando una raja visible que los asesinos taparon con macetas.

La raja es la que les indica el lugar donde tienen que buscar"

Fue precisamente esa grieta la que guio a la Guardia Civil. "La raja es la que les indica el lugar donde tienen que buscar", ha sentenciado Nacho Abad. Este error crucial fue lo que finalmente delató la ubicación del cuerpo y condujo a la resolución del caso tras casi una década.

El auge del sicariato en España

Paralelamente al caso de Francisca Cadenas, los expertos han alertado sobre el aumento del sicariato en España. Nacho Abad ha expuesto el caso de Sevilla la Nueva (Madrid), donde un empresario ha sido detenido por presuntamente contratar a dos sicarios para asesinar a su mujer. La víctima fue rociada con un líquido abrasivo y recibió una brutal paliza que la mantiene en la UCI.

José Miguel Gaona ha añadido que el sicariato se ha vuelto alarmantemente accesible, con "cifras tan ridículas" que son "asequibles para todo el mundo". Ha explicado que el sicariato colombiano incluso tiene ya "sucursales en España", facilitando la contratación de estos servicios criminales. Finalmente, se ha comentado un reciente suceso en Madrid, donde un hombre en patinete ha disparado a otro a plena luz del día, un acto que tiene las características de un encargo.