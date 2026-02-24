Luis Sanjuanes, virólogo del CSIC: "Nos dijeron que se había acabado el dinero para las vacunas"

Cuando la palabra 'cura' se junta con el cáncer de páncreas, la reacción es inmediata. Así ha ocurrido en los últimos días con el anuncio de los resultados del estudio llevado a cabo por Mariano Barbacid. Hablamos de tres fármacos experimentales que han logrado eliminar este tumor en ratones, lo que no quiere decir que sea posible por el momento en humanos.

Investigar es imprescindible y más si se trata para asuntos de este tipo. El propio Barbacid apuntaba en COPE que "la investigación contra el cáncer está avanzando rápido y eso es importantísimo". Lo que su equipo está haciendo es una línea muy prometedora, pero todavía no está aprobado.

La esperanza está ahí, pero subir las expectativas puede hacer daño a investigaciones tan llamativas como esta. Jorge Alcalde, divulgador científico de 'La Tarde', reconocía el revuelo que ha habido a raíz de esta noticia en ciertos medios, quienes han llegado a considerar esto como un adelanto, algo que él no ve así, pues "nunca antes se había conseguido la remisión de este cáncer en animales".

En su opinión ocurre todo lo contrario: Barbacid lo ha hecho con mucha prudencia y ha explicado lo que ahí, "por lo que está en nosotros transmitir bien la noticia". Es más, la propia Sociedad Europea de Oncología tuvo que emitir un comunicado explicando que todavía queda camino por delante.

del laboratorio al hospital

La reacción de los pacientes que sufren este tipo de cáncer fue rápida. Muchos de ellos pidieron que se les administrase de inmediato este fármaco. Pero esto no es tan sencillo. Antes de administrarse, primero hay que comprobar que todo funciona correctamente, una tarea que lleva, por lo menos, 10 o 20 años.

No siempre es así. Si pensamos, por ejemplo, en la vacuna del COVID, esta se pudo administrar en un tiempo récord por "algunos mecanismos excepcionales marcados por la emergencia global", además de acortarse algunos procesos que no suponían una pérdida de seguridad. Y es que, en este caso, ya se había investigado.

En la actualidad se sigue investigando en esa dirección. Ha sido Luis Sanjuanes, virólogo en el CSIC, ha conseguido desarrollar una vacuna intranasal experimental contra el COVID capaz de eliminar el virus en ratones tras administrarles dos dosis.

EFE Mariano Barbacid

Con ella ocurre lo mismo que con la de Barbacid: todavía falta para que pueda curar en los humanos. Y es que la fase es lenta "porque requiere una mayor inversión" y está escalonada en tres fases. Les ha llevado 3 años más, ya que estaba prevista su administración para 2022, conseguir que funcione bien.

Gracias a ella han podido comprobar que la vacuna que lanzaron funcionaba correctamente para el virus original, el de Wuhan; también para la variante delta. Es sobre el ómicron cuando se han dado cuenta de que la protección era casi nula para la proteína S, pues "había introducido en un año 36 mutaciones", motivo más que suficiente para actualizarla.

el problema de la financiación

A pesar de esto, Sanjuanes reconocía haber contado siempre con el gran apoyo del Gobierno. Pero, para los primeros ensayos, el dinero se centró en otra compañía española que había diseñado una más sencilla, lo que provocó que les dijeran "que se había acabado el dinero para el resto".

Esto no les ha impedido dejar de trabajar fuera de nuestro país para conseguir financiación. China, por ejemplo, les ha llegado a ofrecer una gran cantidad para hacer diferentes vacunas, aunque "las negociaciones siguen siendo lentas".

Nos dijeron que se había acabado el dinero Luis Sanjuanes

Y es que, tal y como terminaba por explicar Jorge Alcalde, "hace falta gasolina de la financiación para que se convierta en una molécula que salve las vidas humanas".