José María Camarero, experto económico: "Realizar una donación no es evitar impuestos, ni defraudar a Hacienda, es aprovechar lo que ofrece el de donaciones frente al de sucesiones"

En el programa 'La Tarde' de COPE, la directora Pilar García Muñiz ha analizado junto al experto económico José María Camarero el notable aumento de las donaciones en vida. Según datos del Consejo General del Notariado, estas operaciones se han disparado un 67% en los últimos siete años. Este fenómeno responde principalmente a dos causas: una planificación fiscal para reducir la carga de impuestos y la creciente necesidad de los padres de ayudar a sus hijos con el acceso a la vivienda.

Un ejemplo es el de Marta, de A Coruña, cuya madre les donó la casa familiar. Su madre buscaba "dejar las cosas arregladas para poder irse tranquila", además de evitar los altos costes del impuesto de sucesiones. Aunque la donación fue "un acto de generosidad muy grande", la madre mantiene el usufructo de la vivienda, lo que le da seguridad. Esta historia refleja una tendencia en auge donde la tranquilidad familiar y la economía son clave.

¿Por qué han aumentado tanto las donaciones?

José María Camarero explica que, si bien los impuestos son una causa fundamental, no se trata de una evasión. "Realizar una donación no es evitar impuestos, ni defraudar a Hacienda, es aprovechar lo que ofrece el de donaciones frente al de sucesiones", aclara el experto. La segunda gran razón es el elevado precio de la vivienda en toda España. Muchos padres recurren a esta opción para que sus hijos puedan afrontar la entrada de un piso, como el caso de Sergio, que pidió dinero a su padre para comprar en Madrid.

Freepik Un jubilado firma un documento

Implicaciones legales de donar en vida

Es crucial entender, como señala Camarero, que una donación a un hijo "cuenta y hay que restarla de la futura herencia". Este anticipo, conocido como colación hereditaria, debe tenerse en cuenta en el reparto final para no perjudicar al resto de herederos. "Lo que se da en vida, luego hay que quitarlo", insiste el experto, advirtiendo que es una fuente común de problemas legales familiares si no se gestiona correctamente.

El impuesto de donaciones está altamente bonificado en la mayoría de las comunidades autónomas, especialmente entre familiares directos, lo que lo hace mucho más atractivo que el impuesto de sucesiones. Esta ventaja fiscal es uno de los principales incentivos para planificar la transmisión del patrimonio en vida, una estrategia que cada vez más familias consideran para optimizar sus recursos.

Donar dinero vs. donar bienes

Camarero ofrece un consejo clave y a menudo desconocido, ya que es mejor donar dinero que bienes: "Es mucho más beneficioso en todos los sentidos donar dinero antes que donar un bien". La razón es simple: el dinero tiene un valor exacto y no genera plusvalías que deban declararse en el IRPF, a diferencia de lo que ocurre con una vivienda donada, que tributa como si se vendiese. Esto evita cálculos complejos y posibles disputas.

Finalmente, el experto recuerda que Hacienda está muy vigilante con las transferencias entre familiares. Aunque legalmente "desde el euro 1 puede ser considerado una donación", en la práctica el foco está en las cantidades elevadas no justificadas. Para movimientos razonables, como 5.000 euros por una necesidad puntual, la Agencia Tributaria "actúa con coherencia". No obstante, para sumas importantes, es vital declarar la donación o tener toda la documentación para justificarla.