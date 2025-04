Un experto en herencias da la clave para saber si es mejor donar o heredar un piso: "El padre que te regala una casa"

Cada vez más personas se plantean si es mejor donar en vida un piso a un hijo o dejarlo en herencia. La cuestión, que a primera vista parece sencilla, tiene implicaciones legales y fiscales que pueden suponer una gran diferencia económica. En el programa Poniendo las Calles de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' conversó con el abogado David Jiménez Fontanilla, experto en planificación de herencias y sucesiones, que dejó una advertencia clara: “La clave está en analizar los impuestos que se van a ver afectados”.

El detalle que lo cambia todo

Según explicó Jiménez, “hay tres niveles de administración implicados: el ayuntamiento, la comunidad autónoma y el Estado. Cada uno tiene impuestos distintos que afectan tanto a las donaciones como a las herencias”. Uno de ellos es la plusvalía municipal, aplicable en ambos casos y que, dependiendo del municipio, puede variar significativamente.

Sin embargo, hay un elemento fiscal decisivo: el IRPF del donante. “Mucha gente no lo sabe, pero el padre que te regala una casa tiene que tributar en su declaración de la renta por esa donación, y eso puede hacer que la operación no sea interesante”, apuntó el abogado. Si la donación conlleva una ganancia patrimonial, esta debe declararse como tal. “Por tanto, si esa operación va a tributar en el IRPF, yo no me la plantearía”, añadió.

Alamy Stock Photo Vista trasera de un hombre y una mujer caminando en un parque, Madrid

En comunidades como Madrid, donde hay una bonificación del 99% entre padres e hijos tanto en herencias como en donaciones, la diferencia entre una opción u otra se reduce. No obstante, el impuesto sobre la renta puede marcar la diferencia definitiva.

Herencias imposibles de pagar

Durante la conversación, Jiménez también resolvió otras dudas comunes relacionadas con las herencias en España, como la conveniencia de actualizar el testamento tras un divorcio. “Si falleces y no has hecho testamento, tu hijo heredará, pero quien administrará esa herencia será tu ex. Y quizá no te apetezca”, advirtió. El testamento, además, puede modificarse tantas veces como sea necesario para adaptarse a los cambios personales o patrimoniales. “Yo me hice el mío con 30 años. No hay que esperar a ser mayor”, confesó.

Otro problema frecuente es el de quienes no pueden asumir los costes de una herencia. “Hay personas que renuncian porque no tienen dinero para pagar los impuestos”, reconoció el abogado. En estos casos, la administración permite en ocasiones aplazamientos, o incluso se puede pagar con el propio dinero del fallecido si hay liquidez en la herencia.

Para casos más complejos, Jiménez mencionó soluciones alternativas como vender la parte heredada a un tercero. “Hay que estudiar cada caso antes de tomar decisiones precipitadas”, recomendó.

Alamy Stock Photo La gente pasea por el centro de la ciudad de Madrid

Incluso aquellos que residen fuera de España, como un oyente que heredará un piso en Sevilla viviendo en el extranjero, deben cumplir con la obligación real del impuesto de sucesiones, aunque no tengan obligación personal. “Va a tener que liquidar ese impuesto si quiere inscribir el inmueble a su nombre”, explicó.

En resumen, si te estás planteando si es mejor donar o heredar un inmueble, la recomendación de este experto es clara: analiza los impuestos implicados, en especial el IRPF del donante, y planifica con antelación. Porque como él mismo señala: “Muchas veces decimos al cliente: si hubieras hecho esto antes, te habrías ahorrado miles de euros”.