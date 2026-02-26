Pau, gerente de hotel: "Soy maestro de infantil, pero no he ejercido nunca, estuve un año en Francia, aprendí el idioma, también inglés y, tras trabajar de repartidor, acabé aquí"

El programa 'La Linterna' de Expósito ha viajado a Valencia, a las puertas de las Fallas y la Semana Santa, para conocer de primera mano cómo trabajamos en España. El foco se ha puesto en el turismo, un sector clave que representa el 13,6 % del PIB y da empleo a más de 3,5 millones de personas. A través de las historias de autónomos como José Sanz o Amparo López, inmigrantes o pluriempleados, el programa radiografía el esfuerzo diario que impulsa la economía del país.

De maestro a gerente de hotel

Una de estas historias es la de Pau, gerente del hotel Barú en Sagunto. Su trayectoria es un ejemplo de reinvención profesional, ya que, aunque su formación es de maestro de educación infantil, nunca ha llegado a ejercer. "Estudié un año en Montpellier y hablo francés. El inglés al final no se pudo porque, pero bueno, hablo también inglés", ha explicado sobre cómo los idiomas le abrieron otras puertas. Sus inicios fueron variopintos, desde la recepción de un camping a repartidor de Telepizza, trabajo que le permitió hacer contactos en hoteles: "Me dijeron, oye, vente a trabajar con nosotros. Y poco a poco fui metiendo cabeza".

Actualmente, Pau gestiona un edificio de unas 50 habitaciones, una tarea que consume gran parte de su día. Describe su jornada con "mínimo, 8 o 10 horas diarias presenciales", pero la dedicación no termina ahí. "El teléfono va en mi bolsillo 24/7 y en cuanto haya algún pequeño problema, alguna duda...", ha confesado, aunque por suerte cuenta con jefes de departamento que filtran la mayoría de incidencias.

Un sector que exige vocación

La hostelería es un sector que ha sumado más de 73.000 nuevos afiliados en el último año, pero que exige grandes sacrificios. Así lo ha contado Mónica, la jefa de recepción del hotel, quien ha señalado la dificultad para la conciliación: "Nunca vas a coincidir en vacaciones, en horarios, con el resto de tu entorno familiar, de tus amigos". Según ha recordado, "cuando la gente está de vacaciones es cuando más trabajo tenemos. Un fin de semana, unas Fallas, como pueden ser una Pascua, es cuando más tarea tenemos".

Que sepa que no va a estar solo desde el minuto 1, que va a estar con un apoyo siempre"

Es un oficio de cara al público y no todo el mundo está preparado para esa presión. Por ello, Pau tiene un mensaje claro para los jóvenes que empiezan: "Que sepa que no va a estar solo desde el minuto 1, que va a estar con un apoyo siempre". Para él, las claves para salir adelante son dos: "mucha empatía y paciencia".

Pluriempleo para llegar a fin de mes

La otra cara del mercado laboral la representa Mauro, un joven de 28 años que, como muchas mujeres y jóvenes en España, se ha visto abocado al pluriempleo para llegar a fin de mes. Actor de formación y profesión, la inestabilidad le ha obligado a compaginar su vocación con otros trabajos desde el principio. "Empecé a actuar de manera profesional con 17, 18 años, pero lo tuve que compaginar con otros oficios desde el principio", ha relatado.

Su currículum es extenso y variado: ha trabajado en una hamburguesería durante casi seis años, poniendo copas, como runner en la industria del cine e incluso llevando una furgoneta para los concursantes de un reality show. Sin embargo, la hostelería ha sido su refugio más constante. "La inestabilidad de la profesión, más la inestabilidad laboral general, pues me empujaba a ello", ha sentenciado sobre los motivos.

Priorizo el trabajo antes que el descanso, porque sé que luego tengo temporadas de no tener nada"

Actualmente, Mauro vive uno de esos momentos en los que puede dedicarse a lo suyo. Está representando El lazarillo de Tormes en español para una productora francesa, en una gira por colegios en territorio francés y de ultramar. A pesar de todo, el peaje del pluriempleo es alto: "Lo que más cuesta es no tener tiempo para ti", ha admitido. "Priorizo el trabajo antes que el descanso, porque sé que luego tengo temporadas de no tener nada".

Al final, el mayor obstáculo para la estabilidad de los jóvenes, según Mauro, es uno y muy claro: la vivienda. A pesar de enlazar múltiples trabajos, la independencia económica es una quimera. "Es imposible, es imposible, o sea, en mi caso, es imposible independizarme, encontrar nada, ni alquiler ni compra ni nada", ha lamentado, reflejando el sentir de millones de jóvenes en España.