"1.600.000 personas no pueden acudir a su empleo, sobre todo, los lunes, por haberse puesto enfermos, la buena noticia es que los autónomos, rara vez, se dan de baja"

En su sección diaria en 'La Linterna' de COPE, el comunicador Luis del Val ha puesto el foco en una de las grandes paradojas del mercado laboral español. España se ha convertido en la campeona de toda la Unión Europea en bajas laborales, cuadruplicando la media continental. La cifra es contundente: cada día, 1.600.000 personas no acuden a su puesto de trabajo, especialmente los lunes. Frente a este dato, Del Val destaca una "buena noticia" que protagonizan los que él mismo denomina "superhéroes": los trabajadores autónomos, que rara vez se acogen a una baja. El análisis completo se puede escuchar en el apunte al tema del día de 'La Linterna'.

Un coraje a prueba de impuestos

Además de ser "campeones en salud", los autónomos se enfrentan a una presión fiscal que, según el análisis, podría situarlos entre los que más impuestos pagan de Europa. Del Val recuerda una época, hace unos cuatro años, en la que ministros y políticos los elogiaban como "salvadores de la economía", "valientes emprendedores" y ejemplos de coraje, acumulando "piropos y halagos".

Sin embargo, esta percepción cambió radicalmente. Según el periodista, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comenzó a aplicarles "el antídoto de los impuestos", una medida que, con ironía, Del Val sugiere que tenía como objetivo "que no se les subiera la vanidad". El resultado no fue una cura de humildad, sino una drástica bajada en "la rentabilidad de su trabajo y de su esfuerzo, y el ánimo".

Si dejamos de trabajar dejamos de percibir dinero"

Orgullo familiar y resiliencia

Luis del Val traslada esta reflexión a su ámbito más personal, sintiéndose "muy orgulloso" de su familia. Tanto él como su hijo, su nuera, su hija y su yerno son trabajadores por cuenta propia. El motivo de su orgullo es la resiliencia que demuestran: "cuando nos reunimos los cinco autónomos de la familia, nunca nos hemos echado a llorar, como sería lo lógico". La razón es sencilla y la resume el propio comunicador en una frase lapidaria: "si dejamos de trabajar dejamos de percibir dinero".

En sus reuniones familiares, en lugar de lamentarse por la presión de Hacienda o su obligada resistencia ante cualquier gripe, hablan de cine, literatura o música. Del Val los compara con "como si en vez de ser autónomos, fuéramos funcionarios de un ministerio o empleados de Renfe", empresa que, recuerda, "aunque no haya beneficios, nunca despide a nadie".

Nos puso en nuestro sitio, en esa linde, que es frontera con la ruina y la inseguridad"

De 'ángeles' a la 'frontera con la ruina'

El periodista rememora con nostalgia los discursos políticos que los presentaban como los "ángeles de la guarda de la economía patria". Una narrativa que, según él, la propia ministra Montero se encargó de desmentir. Del Val lamenta que la política fiscal "nos puso en nuestro sitio, en esa linde, que es frontera con la ruina y la inseguridad".

Una realidad que se hace eco en las historias de otros trabajadores por cuenta propia, como la del actor Mauro, que ha compaginado durante años su vocación con otros trabajos, o la de José Sanz, dueño de un taller que considera a Hacienda su principal "socio" forzoso.