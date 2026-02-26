Mauro (28), actor: "Trabajo desde los 17 años, pero casi siempre lo he compaginado con la hostelería y hasta en un reality show llevando concursantes en una furgoneta"

En España, la mayoría de pluriempleados son mujeres o jóvenes de entre 16 y 34 años cuyo principal objetivo es llegar a fin de mes. La inestabilidad del mercado laboral les empuja a ello, una situación que conoce de primera mano Mauro, un actor valenciano de 28 años que ha compartido su experiencia en el programa 'La Linterna' de COPE. Su caso es el de tantos otros que, pese a tener una vocación clara, deben buscar alternativas para subsistir.

De la hamburguesería a un 'reality show'

Escucha el tema del día Cómo trabajamos en España El tema del día Escuchar

Mauro es actor de formación y de profesión "cuando se me permite", como él mismo matiza. Y es que, aunque tuvo la suerte de empezar a actuar de manera profesional con solo 17 años, la realidad se impuso pronto. "Lo tuve que compaginar con otros oficios desde el principio, porque la inestabilidad de la profesión, más la inestabilidad laboral general, pues me empujaba a ello", explica. Su primer trabajo fue un cortometraje, pero su carrera siempre ha ido de la mano de otros empleos.

La hostelería ha sido su gran refugio. Estuvo "cinco o seis años" en una hamburguesería de su pueblo, pero su currículum alternativo es mucho más amplio. "He tenido muchos trabajos, he trabajado también poniendo copas, he trabajado también dentro de la industria del cine en producción como runner, y hasta en un reality show estuve trabajando, llevando una furgoneta a los concursantes", relata. Esta diversificación es un claro ejemplo de cómo la precariedad y el desempleo fuerzan a buscarse la vida.

Una "loca" gira por Francia con el Lazarillo

Actualmente, el joven actor atraviesa uno de esos momentos en los que puede dedicarse a lo suyo. "Estoy haciendo una cosa muy loca", cuenta con entusiasmo. Se trata de la obra 'El lazarillo de Tormes', representada en castellano para una productora francesa y destinada a colegios. La gira le llevará por territorios de ultramar franceses como la isla de Reunión o las Antillas, una oportunidad que contrasta con la situación en España: "Lo que no hacemos aquí nosotros, lo pueden hacer ellos por ahí".

Alamy Stock Photo Antillas Francesas, San Martín, Marigot, Fuerte Luis

La historia de Mauro es una de las que ha recogido 'La Linterna' en su programa desde Valencia para contar cómo se trabaja en España, dando voz a autónomos, inmigrantes y pluriempleados que, con su esfuerzo diario, impulsan la economía y cohesionan el país.

Priorizo el trabajo antes que el descanso porque sé que luego tengo temporadas de no tener nada"

Compaginar varios empleos tiene un coste personal elevado. "Lo que más cuesta es no tener tiempo para ti", confiesa Mauro. En los periodos de pluriempleo, la balanza se inclina hacia el trabajo en detrimento del descanso. "Priorizo el trabajo antes que el descanso, porque sé que luego tengo temporadas de no tener nada", admite. A pesar de todo, se considera "medianamente privilegiado" porque, al menos, sigue "en la rueda" y va encadenando proyectos.

El acceso a la vivienda, el gran obstáculo

Al final del día, el mayor problema para Mauro, como para tantos millones de jóvenes, es el acceso a la vivienda. "Absolutamente", responde con rotundidad. Por muchos trabajos que acumule, independizarse es una misión imposible, una lucha que comparten otros muchos trabajadores que ven cómo gran parte de sus ingresos se van en pagar facturas e impuestos.

Alicante, entre las ciudades donde más cuesta pagar el alquiler

Es imposible independizarme, encontrar nada, ni alquiler ni compra ni nada"

Pese a las dificultades, su mensaje para otros jóvenes en su misma situación es de resiliencia y esperanza. "Mucho ánimo, mucha fuerza, que estamos todos con esta problemática, es general", afirma. Su consejo es "continuar mirando hacia adelante y sobre todo también intentar encontrar caminos alternativos, y no obcecarse simplemente en una cosa".