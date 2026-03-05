Javier Quintero, psiquiatra: "Las mujeres deben encontrar una señal para decirle a su cerebro, se acabó. Puede ser un paseo, una ducha o ponerse el pijama, algo sencillo"

En la inmensa mayoría de los hogares, la respuesta a quién organiza, planifica y se anticipa es la misma: las mujeres. Siete de cada diez mujeres afirman soportar esta carga mental, frente a solo uno de cada diez hombres. En 'La Tarde' de COPE hemos puesto el foco en este agotamiento constante, que tiene una base psicológica real, de la mano de nuestro psiquiatra Javier Quintero.

Las causas del ‘síndrome de la mujer agotada’

Según ha explicado el experto a Pilar García Muñiz, este agotamiento es “la consecuencia de un estrés crónico mantenido”. Se debe a una sobrecarga objetiva de tareas y a la asunción de múltiples roles como el de madre, hija, pareja, trabajadora, etc., que, además, van acompañados de una alta autoexigencia. “Lo tengo que hacer todo bien”, es el pensamiento que, según Quintero, deriva en esa sobrecarga mental.

El experto, jefe de servicio de psiquiatría del hospital Infanta Leonor, considera que, como promedio, las mujeres son más autoexigentes. “Para mí, el suficientemente bien para muchas de las tareas domésticas es suficiente, y habitualmente el ‘suficientemente bien’ para mi mujer no alcanza el estándar”, ha confesado Quintero.

las Principales señales de alerta

Este síndrome se manifiesta con señales claras. En el plano físico, aparece la fatiga, el cansancio crónico y la tensión muscular. A nivel mental, surgen la irritabilidad, el insomnio o la sensación de que el sueño "no ha sido plenamente reparador", así como una sensación de no llegar a todo que la presentadora, Pilar García Muñiz, ha reconocido sentir: "Andamos siempre agotadas, y además lo vivimos ya de una forma natural".

El problema de fondo es la vigilancia constante, que desgasta enormemente. Quintero ha detallado que esto mantiene al cerebro en un estado de alerta que activa la amígdala y eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, cuyo mantenimiento crónico “no es un buen compañero de viaje”.

Vivir en una sensación constante de alerta es tremendamente agotador" Javier Quintero Psiquiatra

Cómo empezar a aliviar la carga

Una de las claves, según el psiquiatra, es atajar la sobrerresponsabilidad y aprender a delegar de verdad. En este sentido, ha advertido sobre el error común de “delegar, pero supervisar”, ya que, aunque se ceda la tarea física, “la carga mental la sigo manteniendo”.

Junto a la delegación, es fundamental combatir el sentimiento de culpa por no llegar a todo y abrazar el concepto de “suficientemente bien”. Quintero señala que “no todo tiene que estar bien y perfecto”, ya que el coste emocional de buscar la perfección es altísimo.

Podéis con todo, pero no con todo a la vez" Javier Quintero Psiquiatra

Para empezar a aliviar esta carga, el experto recomienda priorizar y aceptar que “es imposible llegar a todo y no pasa nada”. La estrategia más importante, y muy sencilla, es “hacer un ritual de final del día”, como un paseo o una ducha, que envíe al cerebro la señal de que “se acabó”. “A partir de aquí ya nos podemos relajar y nos debemos relajar, y de nuevo, sin culpa”, ha concluido.