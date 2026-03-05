Santi Cañizares reivindica el trabajo de los entrenadores: "Mucha gente del fútbol piensa que son gestores y que todo depende de los jugadores"

La Real Sociedad selló su pase a la final de la Copa del Rey tras imponerse por 1-0 al Athletic Club en el partido de vuelta de semifinales disputado en Anoeta; resultado con el que, sumado al 0-1 logrado en San Mamés, certificó su clasificación. El conjunto donostiarra se enfrentará al Atlético de Madrid en la gran final en busca del título.

EFE Mikel Oyarzabal celebra el 1-0 de la Real Sociedad contra el Athletic.

El encuentro comenzó con intensidad. Apenas al minuto de juego, Álex Berenguer avisó con un cabezazo desviado tras centro de Iñaki Williams. La Real respondió con una acción individual de Gonçalo Guedes, muy activo durante todo el choque, aunque su centro fue bloqueado por la defensa rojiblanca. Carlos Soler probó fortuna en el minuto 13 con una falta lateral que obligó a Álex Padilla a lucirse. Sin embargo, el conjunto local perdió continuidad ofensiva hasta que, en el 36’, Mikel Oyarzabal filtró un buen pase para Guedes, cuyo centro no encontró rematador.

El Athletic tampoco estuvo fino. Oihan Sancet y Berenguer lo intentaron sin precisión antes del descanso, mientras que Guedes estrelló un disparo en el lateral de la red en un contragolpe. Tras la reanudación, los de Ernesto Valverde salieron mejor, pero los cambios revitalizaron a la Real, que volvió a generar peligro, aunque sin acierto en los metros finales.

EFE Los jugadores de la Real Sociedad celebran el pase a la final de la Copa del Rey.

La tensión aumentó hasta que, en el minuto 83, el VAR intervino para revisar un agarrón de Iñigo Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera en un córner previo. El árbitro señaló penalti y Oyarzabal lo convirtió con seguridad, desatando la euforia local. En el largo añadido, el Athletic rozó el empate, pero Unai Marrero firmó una parada decisiva. La Real incluso pudo ampliar la ventaja, pero el 1-0 fue suficiente para celebrar el pase a la final.

EL ELOGIO DE CAÑIZARES A MATARAZZO

Santi Cañizares quiso romper una lanza a favor de Pellegrino Matarazzo y todos los entrenadores durante El El Partidazo de COPE y dijo: "Todavía hay mucha gente que no da valor a los entrenadores".

EFE Los futbolistas de la Real Sociedad celebran el pase a la final de la Copa del Rey.

El exfutbolista iba más allá y señalaba: "No los valoran. Y piensan que todo está en la plantilla y que tiene que rendir porque es buena".

Y ante la insistencia de Juanma Castaño, Cañizares comentó: "No me refiero a nadie en concreto y sí pienso en toda esa gente del fútbol que piensa que los entrenadores son gestores y ya está. La plantilla es un factor muy importante, pero también el entrenador, porque es el primer ejecutivo deportivo que hay en un club. Y si es muy bueno, se nota la diferencia".