Ana Belén Medialdea, psicóloga: "Los jóvenes escriben cartas a mano porque no quieren solo comunicarse, sino que también sentir una conexión real"

En un mundo dominado por la inmediatez de las pantallas y las notificaciones constantes, una tendencia sorprendente está ganando terreno entre los más jóvenes: el regreso a lo analógico. La psicóloga Ana Belén Medialdea, en una entrevista en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha analizado este fenómeno, destacando que la escritura manual va más allá de la simple comunicación. "Los jóvenes no solamente quieren comunicarse, sino que también quieren sentir una conexión real", afirma la experta, señalando un movimiento que también se refleja en el auge de los vinilos y las cámaras analógicas.

Los beneficios de escribir a mano

Escribir sobre un papel tiene efectos muy significativos a nivel psicológico y neurológico. Según Medialdea, el acto de coger papel y bolígrafo "activa muchas más áreas en el cerebro que cuando tecleamos". En concreto, se estimulan zonas relacionadas con la memoria, el procesamiento de emociones y la atención. Esta práctica no solo ayuda a organizar pensamientos y reducir el estrés, sino que también facilita la gestión de emociones complejas. De hecho, hay estudios que confirman que la escritura a mano tiende a una mayor honestidad y reduce la ansiedad.

La psicóloga explica que en su consulta utiliza la escritura como herramienta terapéutica. "El hecho de poder escribir a mano hace que podamos ir un poquito más despacio y el ritmo también lento nos ayuda a reflexionar en lugar de reaccionar", comenta. Este proceso permite tomar distancia emocional de situaciones desagradables y poner orden "a todo el ruido que llevamos dentro". No es de extrañar que personalidades como Bill Gates usen este hábito para mantener la mente activa.

Alamy Stock Photo Escribir a mano

Una conexión más allá de las pantallas

¿Por qué los jóvenes están recuperando este gesto en plena era digital? Medialdea lo atribuye a una reacción a la "hiperestimulación" y la inmediatez. "Vivimos en una época de mensajes constantes, redes sociales, notificaciones, nuestro cerebro está continuamente en alerta", explica. En este contexto, volver a lo analógico, ya sea escribiendo una carta o escuchando un vinilo, se convierte en una experiencia sensorial que aporta un profundo valor emocional.

Los jóvenes que hoy en día no solamente quieren comunicarse, sino que también quieren sentir una conexión real"

Esta búsqueda de autenticidad se materializa en el acto de escribir. A diferencia de un mensaje de texto, una carta escrita a mano implica "tocar, esperar, participar en el proceso". Hay una inversión de tiempo, esfuerzo y energía que deja una "huella personal". Los posibles errores, tachones o incluso las marcas de sudor "hace que se perciba además como algo más humano y más auténtico", añade la psicóloga.

Una carta no solamente transmite palabras, sino que también transmite tiempo, intención, presencia"

Alamy Stock Photo Escribir a mano y sus beneficios

El valor de la pausa en un mundo frenético

La comunicación a través de la escritura manual es inherentemente diferente. Medialdea subraya que "cuando nos sentamos con nosotros mismos a escribir, al activarse áreas de nuestro cerebro que no se activan cuando la estamos tecleando, conseguimos una conexión mucho más profunda". Es un acto que libera emociones y transmite una intencionalidad única. La escritura a mano expresa un sentimiento que la máquina no puede replicar.

Volver a lo analógico, según la experta, "induce justo a lo contrario de lo que estamos viviendo ahora". Frente a un mundo frenético, la escritura manual ofrece pausa, ritmo y una experiencia sensorial. Este retorno a las bases no solo ayuda a los jóvenes a tolerar la frustración de no tenerlo todo al instante, sino que también fomenta la creatividad y la profundidad. Un ejemplo de esta tendencia es el "mail club" creado por la influencer Irene Rein, un proyecto que combate la adicción a las pantallas enviando cartas manuscritas mensuales a sus miles de seguidores.