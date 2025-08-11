El Cabildo asumirá con fondos propios el arreglo íntegro de los daños ocasionados por el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Cabildo-Catedral ha confirmado que asumirá con fondos propios el arreglo íntegro de los daños ocasionados por el incendio registrado en la Mezquita-Catedral. Según ha detallado a COPE, la institución dispone de un fondo de contingencia, dotado cada año, que permite afrontar tanto urgencias de esta magnitud como otras intervenciones de menor importancia.

Desde el Cabildo subrayan que la cuestión no es económica, sino técnica: las actuaciones deben acometerse con el máximo rigor, siguiendo los informes y pautas de profesionales teniendo siempre presente que se trata de un bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tras el incendio, el domingo trabajaron en la zona afectados especialistas de distintas áreas junto al equipo humano completo del Cabildo, para evaluar daños y comenzar las primeras labores de limpieza y estabilización. Este lunes se han incorporado también los técnicos de la Consejería de Cultura, que participan en el estudio de la zona afectada para determinar los pasos a seguir.

En este sentido, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha confirmado que la Junta de Andalucía ha aprobado la obra de emergencia en la Mezquita-Catedral, cuya restauración rondará el millón de euros.

El objetivo, explican desde la institución, es garantizar que la recuperación respete plenamente el valor histórico, artístico y simbólico de la Mezquita-Catedral, minimizando al máximo el impacto de las obras y asegurando que se realicen con la máxima celeridad posible, pero siempre bajo criterios de conservación patrimonial.