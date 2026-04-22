"Hay tres criterios básicos a la hora de elegir colegio para tus hijos: los valores que les van a acompañar, la cercanía y saber cómo funciona el AMPA"

La elección de colegio se ha convertido en una de las decisiones más importantes y estresantes para las familias. Durante estos meses, miles de padres se sumergen en un intenso proceso de búsqueda que incluye jornadas de puertas abiertas, visitas a las instalaciones y un análisis exhaustivo de factores como el proyecto educativo, el comedor o la cercanía al domicilio.

Para arrojar luz sobre esta compleja tarea, en 'La Tarde' de COPE, Pilar García Muñiz ha contado con la intervención de Irene de la Granja, psicopedagoga del centro TAS, maestra de educación especial y especialista en infancia.

La experta ha respondido a la pregunta clave que se hacen muchos padres: ¿existe el colegio perfecto o se trata de encontrar el más adecuado para cada niño?

De la Granja sostiene que, más que un centro ideal, existe "el momento más adecuado en cada colegio", algo que depende del momento vital del niño y de los criterios de los progenitores. Por ello, recomienda como primer paso tener una conversación en pareja para definir qué valores se quieren transmitir. "Esa parte inicial de comunicativa entre los progenitores es la más importante", asegura.

El ideario y los valores como prioridad

Para la psicopedagoga, el criterio fundamental es el ideario del centro. Es indispensable que los valores de la escuela estén alineados con los de la familia. Los padres deben poder "imaginar que nuestros menores van a salir contentos de ese colegio, que van a ser recibidos con cariño y con respeto". Sentir que el centro acompañará a sus hijos "con esa cercanía, con ese amor" es, según ella, una de las claves principales para elegir.

Tenemos que poner imaginar que nuestros menores van a salir contentos de ese colegio" Irene de la Granja Psicopedagoga del centro TAS, maestra de educación especial y especialista en infancia.

Cercanía y una comunidad educativa abierta

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En segundo lugar, la experta destaca la cercanía del colegio al domicilio. Este factor, que a priori puede parecer secundario, "nos da tranquilidad como familia" y aporta "muchísima calma" al evitar la sobrecarga que suponen los largos desplazamientos y la dependencia del transporte.

El tercer criterio relevante para la experta es la participación de las familias en la vida escolar. Por ello, aconseja interesarse por "cómo funciona el AMPA (asociación de madres y padres) de ese cole". Un centro que favorezca una comunidad educativa abierta, donde los padres tengan acceso y puedan involucrarse, es una señal muy positiva.

Otro de los puntos importantes es saber cómo funciona el AMPA del centro" Irene de la Granja Psicopedagoga del centro TAS, maestra de educación especial y especialista en infancia.

Las extraescolares, un plus de comodidad

Finalmente, la especialista menciona la oferta de actividades extraescolares como un punto a tener en cuenta. Que el propio centro ofrezca alternativas relacionadas con el deporte, el arte o la gestión emocional facilita la conciliación y la vida familiar, al no tener que buscar estas opciones fuera del horario y el recinto escolar.