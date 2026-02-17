Así eligen colegio las familias españolas: buscan un equipo en el que confiar para educar a sus hijos

Febrero es el mes en que miles de familias se enfrentan a una de las decisiones más importantes: elegir el colegio en el que sus hijos pasarán entre 900 y 1.200 horas al año. Con las jornadas de puertas abiertas en pleno apogeo, la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, analiza en COPE las claves de un proceso que se ha vuelto cada vez más complejo.

Las prioridades a la hora de elegir

Según Ladrón de Guevara, cada familia tiene criterios distintos, aunque la cercanía al hogar "suele ser en muchas ocasiones el principal factor a la hora de elegir". De hecho, revela una nueva tendencia: algunas familias deciden previamente "dónde van a vivir en función del colegio al que quieren llevar en un futuro a sus hijos". Otros aspectos como el nivel académico o los idiomas también son determinantes.

Un factor fundamental es la identidad del colegio, especialmente si es religioso. La experta subraya que lo más importante es que el centro complemente su ideario de familia. Se trata, afirma, de "hacer equipo para educar a sus hijos en los próximos años".

Para la presidenta de COFAPA, la clave es "elegir un colegio en el que confiar y en el que sé que voy a poder hacer equipo". Por ello, un proyecto educativo con atención a la diversidad, atención personalizada y que atienda al niño "con sus características y su realidad" se vuelve crucial en la decisión.

más allá de las jornadas de puertas abiertas

Ladrón de Guevara recomienda a las familias "recabar el máximo número de datos del colegio". Aconseja no solo visitar la página web y las redes sociales, sino también "ir al colegio, hablar con la dirección" y observar el ambiente a la salida de clase. La existencia de una asociación de padres es, a su juicio, "un indicador para saber que nos van a ayudar en la educación de nuestros hijos".

Aunque las jornadas de puertas abiertas son "un punto importante", la presidenta advierte del riesgo de no ver el centro "con la naturalidad" que se requiere. Por eso, su consejo es claro: "Animo a que no solamente vayamos el día de puertas abiertas". Recomienda en su lugar solicitar una entrevista personal con la dirección para preguntar por las normas, el gabinete de orientación o las adaptaciones para alumnos con dificultades.

La educación concertada se mantiene como una opción destacada

En España, la educación concertada sigue siendo "un modelo educativo fundamental" que concentra a uno de cada cuatro alumnos. Ladrón de Guevara explica que muchas familias la eligen por tener "un ideario y un proyecto educativo concretos, o porque es religioso".

Este modelo, concluye, "garantiza que todas las familias, independientemente del nivel económico, puedan elegir el colegio que mejor les conviene". Además, aporta pluralidad de centros al sistema educativo, lo que fortalece la "relación familia-escuela basada en la confianza, el respeto mutuo y el trabajo conjunto".