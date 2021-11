El legado de Cecilia y su Ecce Homo

Hace algo más de 9 años, la localidad zaragozana de Borja irrumpía en todos los medios de comunicación a nivel mundial gracias a una de sus vecinas y su "destreza" en la restauración de obras de arte. Cecilia quiso recuperar la pintura del Ecce Homo de la iglesia del Santuario de Misericordia, en el monte de La Muela Alta, a unos 5 kilómetros de Borja. La recuperación de la obra no fue todo lo bien que debería, o sí, porque gracias a la peculiar restauración realizada por Cecilia, este Ecce Homo ha pasado a ser mundialmente conocido proporcionando a Borja miles de visitantes y creando un legado que, casi una década después, está presente en países como Inglaterra o Estados Unidos.

Poco después de la restauración que Cecilia realizó del Ecce Homo, los curiosos comenzaron a llegar a Borja. El impacto mediático y turístico fue tal que se optó por dejar la pintura tal y como Cecilia la había restaurado, sin intentar recuperar su imagen original. Hasta 2020 y antes de la irrupción de la pandemia, habían sido más de 200.000 visitantes de más de un centenar de países los que habían pasado por Borja a ver el Ecce Homo. Actualmente, las visitas se han recuperado y todo aquel que lo desee, puede acudir a contemplar la obra de arte de Cecilia. Ademas, la localidad de Borja abrió en 2016 el primer museo mundial del Ecce Homo. Aquí tienes el enlace a la oficina de turismo de Borja para conocer los horarios en los que poder visitar al Ecce Homo.

EL LEGADO DEL ECCE HOMO DE BORJA

Entre el legado dejado por este particular Ecce Homo destaca la ópera humorística "Behold the Man" del director americano Andrew Flack. Se estrenó en Arizona en 2018 y hace apenas unos días ha llegado también a los escenarios de Carolina del Norte. El cine también se ha hecho eco de la restauración de Cecilia a través del documental británico "Fresco Fiasco" producido por Sky Arts. Cecilia llegó incluso a protagonizar un videoclip musical de Ángel Petisme inspirado en la historia de esta particular restauración.





El merchandising dedicado al Ecce Homo es otro de los puntos fuertes de este fenómeno. La marca Reebok lanzó a comienzos de este año unas zapatillas con la imagen de la restauración de Cecilia. Son el modelo Reebok BB4000 y cuestan algo más de 100 euros.

Zapatillas dedicadas al Ecce Homo / REEBOK





Los objetos que han empleado la imagen del Ecce Homo de Borja son múltiples. Desde tazas a camisetas, gemelos, dedales y hasta una crepe de una pastelería madrileña, el Horno de San Onofre, decorado con la imagen del Ecce Homo de Cecilia.

Imagen de la crepe del Horno de San Onofre en el madrileño mercado de San Miguel. EFE / Kiko Huesca



