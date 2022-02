La foto: “Son ojos que dicen que en el fondo todo es humo, todo es inutil, todo se va como ha venido”

La foto que me ha llamado la atención hoy vuelve a ser una foto del maestro Lee Friedl-ander. Hay una exposición dedicada a él en Barcelona. El retrato está tomado un día de verano, caluroso, en una calle comercial de una gran ciudad. Un grupo de personas acaba de cruzar por un paso de peatones desteñido. Encima de un tranvía, en la fachada de una tienda de una marca muy conocida, sonríe una modelo. El cartel es enorme. La piel de la chica que vende moda está deliciosamente iluminada. Todas sus facciones lucen en orden. El pelo de la chica que vende moda es rubio. La boca de la chica que vende moda, ligeramente entreabierta, aunque no sonríe. Los ojos de la chica que vende moda como todas las bellezas comerciales miran con indiferencia, no hay nada que les interese, no hay nada que les pueda hacer llorar o reir. Los ojos de la chica que vende moda están de vuelta de todo, son ojos que dicen que en el fondo todo es humo, todo es inutil, todo se va como ha venido, todo es un relámpago entre dos oscuridades. Al otro lado de la acera, el grupo de personas que acaba de cruzar la acera, pasa por debajo de un andamio. En la vida real las fachadas siempre tienen andamios porque una casa nunca está verdaderamente en orden. Una chica con un traje corto y una bolsa a rayas, también rubia, va a meterse debajo del andamio. Habla por teléfono, tiene la cara seria, no le da igual, no es indiferente, sufre, no se conforma, no acepta que todo sea un relámpago entre dos oscuridades.