La Foto: "No hay reproche más fiero que el que se hace uno a sí mismo”

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el País. Es una imagen tomada con una luz tenue. El suelo del terrazo de esa habitación está desgastado del ir y venir de las gentes que allí pernoctan, de las palabras no dichas, de las noches en vela, que todo eso erosiona mucho el suelo en el que uno habita. Un hombre mayor, calvo, con el torso desnudo se acaba de levantar de un lecho estrecho en el que las mantas y las sábanas parecen el resto de un naufragio, de un noche de zozobra.

La cama, de hierro, tiene las patas llenas de óxido. Herrumbre hay también en la mirada del protagonista de la foto que se ha sentado al borde del catre, se ha cubierto las piernas con una colcha desgastada y, agarrándose las rodillas, agacha ligeramente su cabeza afeitada. Fija los ojos en algún punto impreciso, en ese espacio casi infinito donde la memoria se ha convertido en un almacén en el que hay mas hundimientos que felices travesías.

El momento retratado por la foto es la playa de todas de las vidas, de las vidas de los hombres que ha habido y habrá, el instante en el que el hombre maduro, poco dispuesto ya a aceptar trampas e ilusiones que duran lo que un capítulo breve de una serie breve, el momento en el que se disipan las brumas del sueño y el que, como en la cama revuelta, en el paladar del ánimo se entrelazan esos reproches fieros, no hay reproche más fiero que el que se hace uno a sí mismo, se entrelazan reproches fieros, desencantos y los pequeños agradecimientos que pugnan por abrirse paso. Es la batalla más fiera, la del hombre maduro al borde de la cama mientras se deshacen las brumas del sueño.