Foto del día: "La vida siempre llama a más vida"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Razón. Retrata una ciudad vacía, quizá en ese momento en el que la noche se empieza a abrir. Todavía no ha rayado el alba pero la oscuridad ha dejado de ser absoluta y se perfilan formas y volúmenes. En ese caso lo que se perfila es una avenida de cuatro carriles con el asfalto muy trillado. Un asfalto mojado sobre el que se refleja el rojo de un semáforo. Esta la avenida sin un solo coche, se oye en la foto el silencio quizás de fondo un generador o el rumor de un calefacción y el discreto quejido de los radios de una bicicleta. Es una bicicleta grande, montada por un hombre adulto, tapado por una capa de agua que pedalea en una ciudad fantasma de madrugada. Soledad. Soledad sin angustia mientras uno pedalea. La conocemos. No, no es la sensación de estar sin nadie, de no tener con quien hablar, de no tener con quién llorar y reir la vida. El hombre de la bicicleta que pedalea de madrugada viene de una fiesta, de una cena con amigos buenos, con amigos viejos en la que la conversación ha sido como los mejores versos. Una noche en la que las palabras han estado llenas de curiosidad y de relatos cálidos, en las que se ha bebido y comido con gusto, en las que quizás se han cantado las antiguas canciones que llenan el corazón de consuelo, las canciones aprendidas de niño que ahora suenan más sabias que nunca. Una noche en la que la delicia de escuchar y de aprender del otro se ha parecido a un ascenso a una bella montaña. Y ahora, pedaleando en la bicicleta, el hombre, agradecido, se sabe solo. Agradecido y solo. Agradecido y deseoso de más noches como esta, noches como está pero con más vida. La vida siempre llama a más vida. Agradecido y pedelando por más vida y, por eso, solo.

