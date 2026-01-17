Vuelve la polémica al fútbol español: los árbitros recuperan la norma de añadir un minuto por gol tras el polémico añadido de la final de la Supercopa

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha comunicado a los colegiados una nueva directriz que recupera una norma que parecía olvidada: añadir un minuto por cada gol que se marque en un partido.

Según ha informado Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, esta decisión llega justo después de la polémica generada en la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona por el tiempo extra que concedió el árbitro Munuera Montero. En el siguiente audio podrás volver a escuchar la opinión de Pedro Martín sobre lo ocurrido en aquel encuentro.

Una decisión a contracorriente

Esta medida supone un giro inesperado y va en contra de los criterios que tradicionalmente han mantenido tanto la FIFA como la UEFA. De hecho, en las competiciones europeas, como la Champions League, nunca se ha aplicado esta regla de sumar un minuto por gol. Tal y como señaló Martín, la decisión del arbitraje español va "en contra del criterio que siempre ha mantenido la UEFA", que es no hacerlo. Además, choca con los nuevos criterios que quiere implantar la FIFA de cara a futuras competiciones.

Justificar una actuación arbitral

La instrucción ha sido interpretada como una forma de respaldar la actuación de Munuera Montero en la final de la Supercopa, donde añadió un minuto por cada gol en la primera parte. Para el especialista arbitral, el objetivo es claro: "proteger lo que había hecho mal su árbitro", ya que hasta ahora se venía "aplicando la doctrina contraria". Esta situación, calificada de "absurdez" por el director y presentador de Tiempo de Juego Paco González, provocará que vuelvan a verse "añadidos absurdos" en las próximas jornadas de LaLiga.

Como consecuencia, Pedro Martín anticipa que el fútbol español volverá a presenciar "tiempos de añadido desproporcionados", como los 8 o 10 minutos que se vieron en algunos encuentros. Pone como ejemplo un partido reciente con el Mallorca-Athletic de este sábado: "Cuatro goles, cuatro minutos prácticamente perdidos con el VAR, más la atención de Yuri", lo que resultó en un total de "ocho minutos" de tiempo extra, una cifra que podría convertirse en la nueva normalidad en el campeonato nacional.