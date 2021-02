La Foto del Día: "Una senda que no derrote".

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. En un paseo marítimo, en el que hace buena temperatura aunque seguimos en inviernos, cuatro jóvenes negros se reúnen en torno a un montón de bosas de plástico. Uno de los jóvenes trastea buscando las zapatillas parejas de las que tres que tiene en las manos, las tres de momento son diferentes. Zapatillas blancas con rayas rojas, zapatillas azules con suela blanca, zapatillas azules con suela marrón. Nada, no hay modo de encontrar la pareja. Los negros jóvenes han recibido una donación de ropa para que no anden por ahí sin vestirse y calzarse, que bastante han tenido ya en su vida con sobrevivir a las fieras olas del océano. Han hecho un largo camino desde su país de origen, han hecho un largo camino por el desierto y por el mar. Los tres jóvenes negros saben que seguramente la prenda más decisiva, más incluso que la camiseta y los pantalones son unas buenas zapatillas, unos buenos zapatos. Camino y calzado. En realidad es lo que todos necesitamos. Todos tenemos claro que hay una meta, no hay que ser muy listo para saber que hay metas volantes y una meta final. Lo difícil es encontrar la vereda, la senda, el tiempo del caminante es corto y el arte del caminar muy largo y a menudo tortuoso. Los tres chicos de la foto quieren algo más que estelas en la mar, quieren un sendero, una senda que no derrote, saben que no hay más que un viaje y ya tienen memoria sus carnes de lo que supone naufragar.