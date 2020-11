La Foto del Día: "Una canción bonita"

La foto que me ha llamado la atención la he visto publicada hoy en la Vanguardia. El sol de la tarde riela en el río Hudson, ese río que conocemos como si fuera el arroyo de nuestro pueblo, porque lo hemos visto cientos de veces en las películas de Nueva York. Muy cerca de sus aguas y de un puente que no es del Brookling dos parejas bailan. Ellas y ellos con mascarillas, vestidos de calle, en zapatillas de deporte, sin galas, como si la música y las ganas de dar unos pasos los hubieran sorprendido en el momento menos previsto. Riela el sol en el río, las sombras de los danzantes se proyectan largas en el suelo y parece que es una multitud la que festeja la luz, que es una multitud la que festeja que el agua baje por su cauce, que el corazón tenga, tenazmente, hambre de alegría. A veces sucede: suenan unos acordes y sale uno de sus pensamientos, se da cuenta de que tiene piernas y manos, se acuerda de que sabe moverse, siente uno el cuerpo dado, siente uno el tacto en su mano de otra mano y siente otro cuerpo que se mueve a su lado, otro cuerpo distinto, armonioso, escucha uno su nombre en otros labios y descubre uno con sorpresa que se está moviendo como no había planeado. Y es fácil dejarse llevar, es fácil bailar, es fácil dar rienda suelta al tenaz y persistente deseo de alegría. A veces sucede veo uno que el sol y el agua van donde tienen que ir, se le encandila a uno el alma con una canción bonita y estalla lo que lleva dentro muy callado.