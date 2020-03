Foto del día: "Reaparecen los vuelos negros y nos despiertan cuando creíamos que todo estaba en orden"

La imagen que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una foto hecha al atardecer, en esa hora bruja y efímera en la que el sol se ha marchado y los perfiles se van perdiendo y los arboles, las montañas y los caminos están como queriendo desvelar su último secreto. Hora del ocaso en la foto. El sol ha dejado un rastro rosa en el horizonte. Y en la imagen del periódico aparece la silueta de una mujer a la entrada de una cueva. La mujer levanta una cántara y grita y canta dentro para que su voz haga eco. Y decenas de murciélagos levantan el vuelo, murciélagos de la última hora del día, miedos que estaban dormidos y que se echan a volar. Creíamos que los murciélagos se habían extinguido, que nuestro mundo los había devuelto al fondo de la cueva. Y ahora reaparecen, lo sabe la señora que grita con la cántara en alto. Reaparecen los vuelos negros y nos despiertan cuando creíamos que todo estaba en orden. Teníamos nuestros jardines recortados, los setos segados a tiempo, las vallas reparadas. No había nada que temer. Creíamos que todo estaba en su sitio. Ahora mientras hacemos lo de siempre, mientras bajamos y subimos del autobús, mientras tomamos el café con leche, escuchamos el ruido sordo de unas alas que nos llenan de inquietud. Y las viejas preguntas, las preguntas que estaban en los trasteros, olvidadas, se han metido en las cocinas y en las alcobas. De pronto, tener el seto recortado no es suficiente, tener la valla reparada no nos pone a salvo. Y nos preguntamos por qué merece la pena subir y bajar del autobus, cotizar a la Seguridad Social, ahorrar para los estudios de la chicos. Los murciélagos han desatado las preguntas que creíamos domesticadas.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 2 de marzo de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.