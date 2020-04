Foto del Día: "pelos de plata que no de frío"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario el País en su sección de Madrid. Es la foto de una anciana de espaldas sentada en una mesa con un mantel celeste bordado en cenefas blancas. Blancos tiene la anciana los pelos, pelos de plata que no de frío. Y el comedor en la que está sentada se cuelan recuerdos del olor del picón que en abril e incluso en mayo todavía hace frío y recuerdos del ruido, de la risa casta de las fuentes de caño gordo que se trajo la mujer del pueblo. Y tiene la mujer las manos muy blancas, que parecen cristales y los dedos torcidos de la reuma y de lavar con agua dura que venía de la sierra, de lavar en los lavaderos de la luna. Con un dedo de artritis señala la anciana en una libretilla un número y con el otro dedo sostiene la anciana un teléfono muy cerca del oído. Esta la mujer sentada en una silla que también se trajo del pueblo que huele a lejía, a cal, a amapola y jaramago. El teléfono en el oído le trae a la anciana todo. Son los oídos lo que traen el amor, porque vimos en los ojos de la muchacha, la brisa, la risa y el cielo pero no fue hasta que habló que no reparamos. Que fuimos a ver y vimos y pero hasta que no vino el amigo a contarnos lo que habíamos visto no reparamos en lo que había pasado. Es por el oído por donde oigo la coplilla que me cantas y las palabras que susurras y sin esa coplilla y sin esas palabras no entiendo ni las murallas de Constantinopla que veo ni tu cara que llena mis ojos.