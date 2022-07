La Foto del Día: "Tú y yo parecemos nada en este universo"

La foto que hoy me llamado la atención es la foto de la que estamos colgados todos desde ayer. El fondo es negro, pero está salpicado de luciérnagas de muchos colores: azules, verdes lima, turquesas, rosas y rojos pálidos. Junto a las luciérnagas destacan también pequeñas nubes con forma de espiral o de huevo frito con mucha yema. En el centro de la imagen un gran haz de luz con seis brazos largos y afilados que nacen de un destello. Parece una gran estrella. La foto es un paisaje que dejó de existir hace 13.500 millones de años. El universo estaba siendo creado desde hacía poco tiempo. El tiempo también estaba siendo creado desde hacía poco tiempo. Poco es un decir porque nada es poco en el cosmos. Mundos inmensos, inimaginables, grupos de galaxias, con miles de millones de estrellas, con nebulosas, soles y planetas parecen una sopa juliana. Da vértigo asomarse a la foto. Tú y yo parecemos nada en este universo que es imposible de imaginar, somos menos que una de las muchas partículas que tiene un átomo de arena en una playa de un grandísimo planeta, en un grandísimo sistema solar de una grandísima galaxia. Tú y yo somos un instante tan fugaz que casi parece haberse disuelto antes de haber comenzado. Tú y yo somos nada en esa foto. Pero esos mundos, esos inmensos mundos no pueden mirarse al espejo, no pueden decir tengo hambre, no pueden decir estoy enfadado, no pueden decir soy infeliz, no pueden decir me gusta esta música, no pueden decir 2 por 2 son cuatro, no pueden decir te quiero, no pueden bailar sabiendo que bailan, no pueden decir yo. Todos esos mundos casi infinitos necesitan que nosotros le hagamos una foto. Llevan miles de millones de años esperando este momento, este momento en el que tú y yo le damos un nombre. Todos esos mundos no suman, no son comparables a este segundo en el que nos damos cuenta de que estamos vivos. Todo ese inmenso universo no sabe, no puede saber qué significa un gesto de ternura, de compasión.