Foto del Día: "infancia que es realeza"

La foto que me ha llamado la atención la ha publicado El Mundo. Es una foto tomada en un desierto de piedra, en algún lugar lejano de Asia. Una cuadrilla de chavales monta a una recua de camellos albinos y rubios. Tiran los chicos de las bridas y animan con voces a los animales para que corran. Estaban los camellos mascando entre rocas y arena, con calma, estaban mascando con sus bocas grandes y con aparente altivez. Los camellos siempre parecen demasiado orgullosos, parecen despectivos con sus cuellos largos y sus andares de aristócratas británicos con artrosis. Parecen los camellos preocupados solo de hacer que les crezca bien su tersa piel. Pero esa arrogancia no es más que timidez, la timidez del feo y del jorobado. Estaban los camellos mascando, tranquilos, después de haber abrevado de rodillas en un pozo. Abrevados para pasear a príncipes y princesas. Tranquilamente esperando estaban los camellos para ser enjaezados y para un paseo lento y calmado con la familia real. Para pasear engalanados de oro y rojo. Y han llegado los chiquillos y de un salto muy grande se han puesto en las grupas y los han echado a galopar. Y galopan con gusto, los camellos feos y jorobados, galopan con gusto llevando encima esa infancia que es realeza, la infancia de niños que se saben príncipes y que no necesitan para reinar más que la mirada agradecida y divertida, llena de juegos, en un desierto de piedra.