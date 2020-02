Foto del día: "Es fácil no escuchar las palabras de ese vientecillo, se gira uno y deja de darle en la cara"

La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es una imagen tomada en la isla de Lesbos, al borde del Mar Egeo. La protagonista de la foto es la ermita de un pueblo pesquero, sobre una entrada de piedra en el agua se construyo esta ermita de Panaia Gorgona, una ermita blanca. Es de noche, en el mediterraneo vinoso se reflejan las luces de la aldea griega, parece que de un momento a otro van a aparecer las cóncavas naves y que de ellas descenderán los viejos héroes. El cielo tiene un extraño color malva. Y es que por detrás de la érmita se ha rasgado con un rayo, que se ve en la foto el destello, el cegarse, el esperar que unos segundos después lleguen los tambores del trueno. El rayo en la isla de pescadores es una culebra de luz, un calambre en los ojos. Nos gustan los rayos porque tienen una gramática nítida, porque solo tienen una explicación posible, porque no requieren de interpretación. Nos gustan los rayos y los truenos porque se nos atojan indicaciones precisas, casi nos ahorran la libertad. Pensamos saber lo que hay que hacer cuando llega el fulgor de un buen rayo y la voz ronca del trueno. Pero esa claridad del rayo y del trueno solo están en nuestra imaginación. Los vecinos del pueblo pesquero lo saben, la claridad del rayo y del trueno es engañosa. Otra cosa diferente, lo saben los vecinos del pueblo, es cuando sopla una brisa suave del sureste, entonces hay que estar atento. Es fácil no escuchar las palabras de ese vientecillo, se gira uno y deja de darle en la cara. Hace falta mucha atención, hace falta decisión para escuchar no lo que grita el cielo sino lo que susurra la brisa, que es la que de verdad dice algo.

