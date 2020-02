Foto del día: "Todos pensarán que en realidad nada es lo que era"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la imagen de una calle de un pueblo de Inglaterra. En las fotos están las muy británicas casas de ladrillo humedecido, el trozo de un jardín recoleto, siempre es recoleto, diminuto todo lo inglés- Diminuto el callejón, diminutos y muy a la vista los canelones que conducen el agua. Esos canelones han tenido mucho trabajo en los últimos días. De hecho la diminuta avenida, separada por medio muro, baja invadida todo de un agua que ha convertido la calzada en un cauce. En el agua, un vecino que se ha descalzado y se ha arremangado los pantalones avanza acompañado por un precioso cachorro de labrador que nada con real alcurnia. El vecino que se ha metido en el agua viste con ese británico descuido del que compró hace cuarenta años un buen abrigo y no lo ha llevado al tinte desde entonces. En este pueblo de Inglaterra siempre ha llovido, siempre ha llovido mucho, pero en el modo de las islas, pocos muchos durante mucho tiempo. Lo de las inundaciones no se había visto antes. Se irá el vecino con el elegante abrigo al Pub, se sentará delante de una pinta y le dirá a sus distraídos compañeros, que las cosas están cambiando. Y sus distraídos compañeros le darán la razón. Y se les verá en la cara el esfuerzo por intentar explicar por qué las cosas están cambiado, y uno balbuceará algo sobre las tradiciones y los valores perdidos, y luego todas callarán. Y todos pensarán que en realidad no saben porqué las cosas están cambiando, y todos pensara que en realidad nada es lo que era o que nada es ya nada, y querrán, esforzándose en recordar, cuando las cosas, los perros, los callejones diminutos eran algo, cuando un perro era un perro y cuando el agua era agua. Y no se acordarán. Porque a lo mejor el cambio es eso, que todo es ya nada y que no se acuerda uno de cuando algo era algo.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 11 de febrero de 2020.

