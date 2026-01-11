Antonio Orozco se sincera sobre su nueva vida: “He aprendido a cantar con 50 años”
El artista relata en su libro 'Inevitablemente yo' el colapso que le obligó a cancelar 111 conciertos y cómo ha reconstruido su camino desde cero
Antonio Orozco ha decidido romper sus silencios. El músico ha presentado su primer libro, ‘Inevitablemente yo’, que ya alcanza su 21ª edición, en una entrevista en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE con Beatriz Pérez Otín. En esta obra, que el propio artista define como “la canción más larga y más bonita” de su carrera, se confiesa sobre el proceso de aceptación que ha vivido y que le ha llevado a un profundo cambio personal y profesional.
El punto de inflexión: “O te paras o te paran”
Todo comenzó en octubre de 2023, cuando, por primera vez en 24 años de carrera, tuvo que tomar una drástica decisión. Con una gira de 111 conciertos por delante, su cuerpo le envió una señal inequívoca. “La vida me paró”, ha confesado Orozco, explicando que se sentía completamente sobrepasado. “Siendo totalmente honesto, si hubiese arrancado la gira que tuve que cancelar, no la hubiese podido terminar. Y seguramente hoy no estaríamos aquí”, ha asegurado.
Tras la cancelación, llegó un tiempo de silencio y soledad voluntaria. “Me marché a un lugar donde estaba solo, y solo conmigo mismo, y con lo cual no tenía escapatoria”, ha relatado. Aunque su intención inicial era componer el que sería su próximo disco, de ese retiro nació ‘Inevitablemente yo’, un libro que, según sus palabras, le ha permitido “dejar de evitar cosas que son inevitables”, como él mismo. Es un proceso de aceptación que ha conectado con miles de lectores.
La revelación: aprender a cantar a los 50
Uno de los episodios más reveladores que narra tiene que ver con su propia voz. Mientras grababa el programa ‘La Voz’, notó que perdía la voz al hablar. Tras visitar al médico, le diagnosticaron un pólipo en una cuerda vocal que requirió una operación. El proceso de recuperación le llevó a tomar clases con un profesor de canto, un punto de inflexión en su carrera.
He aprendido a cantar 25 años después de escribir"
“¿Te puedes creer que yo no sabía cantar? Por eso me hice daño”, ha admitido con sorpresa. Tres años después de aquello, el artista sigue formándose a diario con su profesor, José Sepúlveda. “He aprendido a cantar 25 años después de escribir”, ha afirmado, consciente de que esta disciplina y autocuidado, que forman parte de su nuevo ‘método Orozco’, han sido fundamentales en su reconstrucción.
Jan y Antonella, sus grandes inspiraciones
En su faceta más personal, Orozco ha destacado el papel de sus hijos. Ha contado cómo una de sus nuevas canciones nació mientras le daba de comer a su hija pequeña, Antonella. Sin embargo, ha sido su hijo mayor, Jan, quien le ha dado una de las mayores lecciones. Siendo muy joven, le dijo a su padre una frase que lo marcó: “No sé muy bien lo que voy a estudiar, pero sí sé muy bien lo que no voy a ser. Yo no voy a ser tu hijo”.
Yo no voy a ser tu hijo"
Esa declaración de intenciones llevó a Jan, que hoy es un prometedor productor de música electrónica, a formarse en el extranjero para labrarse un camino propio. Orozco, lleno de orgullo, ha contado la anécdota de cuando fue a verlo a una discoteca en Ibiza y el personal de la puerta le preguntó: “¿Es usted el padre de Jan?”. Para el cantante, su hijo es “la inspiración” y “la canción más bonita que he escrito en mi vida”.
Su filosofía actual se resume en una lección que aprendió en su viaje a Nepal con Jesús Calleja: “el lujo no es tener más, sino tener menos”. A sus 53 años, ha explicado que sus prioridades han cambiado. Ahora valora las cosas pequeñas, como volver a su cama o a su pequeño velero, donde a veces vive durante sus giras. Si tuviera que definir su vida con una canción, elegiría el título de una de las suyas: “Estoy hecho de pedacitos de ti”.
