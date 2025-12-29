Fede San Sebastián, guía de montaña, sobre el accidente por el alud en Huesca: "Controlarlo es imposible, pero sí se puede mitigar el riesgo y la exposición"

Un alud en el Pirineo aragonés se ha cobrado la vida de tres esquiadores y ha dejado a una mujer herida este mediodía. El suceso ha ocurrido sobre las dos de la tarde en el pico Tablato , una zona fuera de pista cercana al balneario de Panticosa, en Huesca. La avalancha ha sorprendido a un grupo de seis personas, de las cuales cuatro quedaron atrapadas, mientras que los dos esquiadores que salieron por su propio pie han sido quienes han alertado a los servicios de emergencia.

Los tres fallecidos, dos hombres y una mujer, eran originarios del País Vasco. La persona herida es una mujer joven que ha sido trasladada al hospital universitario San Jorge de Huesca con hipotermia, golpes y contusiones tras quedar semienterrada por la nieve. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cancelado su agenda para acudir al lugar del accidente esta misma tarde.

Una avalancha de placa, causa del siniestro

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha explicado desde el lugar del accidente la naturaleza del alud. "La cantidad de nieve no es muy grande, pero se rompe una placa y los arrastra ladera abajo, típico alud de invierno", ha detallado Clavero, quien ha señalado que estas placas se forman en láminas por la alternancia de nevadas y frío.

GOBIERNO DE ARAGÓN Helisuperficie del Balneario de Panticosa

La tragedia ha ocurrido en una zona frecuentada para la práctica del esquí de travesía o de montaña, una modalidad que combina alpinismo y esquí fuera de las pistas controladas de las estaciones. Aunque permite disfrutar de paisajes únicos, este deporte conlleva un riesgo elevado de avalanchas, como ha ocurrido en esta ocasión en una de las zonas más apreciadas por los amantes de la montaña, el Pirineo Aragonés.

Controlar el riesgo es la clave

Para analizar la situación, el programa 'La Tarde' ha contado con la intervención de Israel Remuiñán y el guía de montaña Fede San Sebastián, un gran conocedor del valle de Tena. San Sebastián ha descrito la zona del pico Tablato como “compleja y un terreno alpino” donde es “probable que pueda haber alguna avalancha”.

Ante la pregunta de si estos fenómenos son previsibles, el guía ha sido claro: "Lo que es controlar sería imposible, lo que puedes hacer es mitigar el riesgo y la exposición tuya". Ha añadido que existen boletines de peligro que ayudan a gestionar las salidas a la montaña, pero que la decisión final depende de "la experiencia de cada uno y cómo quiere afrontar su excursión y su nivel de riesgo".

Controlarlo es imposible, pero sí se puede mitigar el riesgo y la exposición tuya" Fede San Sebastián Guía de montaña

Fede San Sebastián ha descrito el descenso del pico Tablato como "muy bueno" en condiciones óptimas, pero ha insistido en que "entraña sus peligros". Huesca se ha consolidado como un destino de referencia para los deportes de aventura, lo que atrae a un número creciente de aficionados.

EFE Una ambulancia y servicios de emergencia en la zona del accidente producido por un alud en la ladera oeste del pico Tablato, en el entorno del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca

El guía también ha reflejado sobre el aumento de practicantes en la montaña y la influencia de las redes sociales, que a veces actúan como un estímulo para "acercarte a la línea de lo que es peligroso y lo que no". "Al final el monte es un sitio en el que no hay normas y ojalá que no las haya, y bueno, entonces, cada uno, digamos, toma sus decisiones", ha concluido.