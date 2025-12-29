COPE
Dos fallecidos y un herido grave tras quedar atrapados por un alud de nieve cerca de Panticosa, a 2.700 metros de altitud

Seis personas han quedado atrapadas en esta avalancha de nieve que por el momento, deja dos fallecidos ya confirmados

El alud ha caído en las inmediaciones del Balneario de Panticosa.

Europa Press

Redacción digital

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Dos personas han fallecido en el Pirineo aragonés tras un alud de nieve que ha caído en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense. La avalancha de nieve ha dejado atrapadas a 6 personas. Ya se ha confirmado el fallecimiento de dos de ellas, otra se encuentra herida grave. 

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.35 horas de este lunes. La Guardia Civil se ha desplazado rápidamente al lugar. 

Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran todavía trabajando en la zona.

