Una experta señala la tendencia política a la que votarían los jóvenes de 16 años: no es como antes

El Gobierno trabaja en una ley para rebajar la edad para votar a los 16 años. En concreto, es el Ministerio de Juventud e Infancia, que encabeza Sira Rego, de Sumar, el que ha comenzado a elaborar un borrador con el que se pretende reducir la edad mínima de voto legal a los 16 años. Este es, de hecho, uno de los objetivos que Rego se marcó cuando asumió el cargo.

Un cambio que, en España, sumaría cerca de un millón de votos al censo electoral, es decir, un 3% más.

Jóvenes accediendo a un centro escolar - EFE

Países como Austria, Bélgica o Alemania permiten votar antes de los 18 años en algunos comicios, aunque en ningún caso en unas elecciones generales. Pero, ¿por qué adelantar la edad de voto es una propuesta encabezada históricamente por la izquierda? ¿A quién beneficiaría en estos momentos modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG)? Sobre ello han hablado en La Tarde de COPE con María Martín, directora de Comunicación de GAD3.

Votar contra lo establecido

La experta ha subrayado que, históricamente, los jóvenes han votado contra "lo establecido" y eso ha beneficiado siempre a los partidos de izquierdas, como ya sucedió con el auge de Podemos.

Sin embargo, la tendencia de "rebelarse" en las democracias occidentales actuales está llevando a los jóvenes a situarse "más a la derecha". Lo que se traduce en que, aquí en España, este cambio en la ley, en un principio, favorecería, tal y como apuntan desde GAD3, a formaciones como VOX o Partido Popular.

"Se ve más en los varones, pero también lo empezamos a ver en las chicas. Estamos hablando de un millón de personas, que son los que en España tienen entre 16 y 17 años ahora mismo. Podríamos decir que, sobre todo, los varones, votarían a la derecha, es decir, votarían opciones cercanas a Vox y PP", ha asegurado María Martín.

no serían determinantes

Por otro lado, hablamos de un millón de votos que, en un principio, no serían determinantes en unas elecciones, principalmente, porque la intención de voto de este grupo no sería muy elevada.

"Tenemos que entender que, de ese millón, muchos no van a participar. La gente joven participa en menor medida. No va a ir el millón entero a votar y, además, no van a votar lo mismo, que es lo que podría tener relevancia", han subrayado desde GAD3.

voto heredado

Esto se explica teniendo en cuenta que, además, ese primer voto es, históricamente, "heredado", es decir, gran parte de esos jóvenes votarían lo mismo que su entorno familiar, por lo que "meterían en la urna un voto más que supondría más de lo mismo" y que, por lo tanto, se repartiría de una forma similar en el espectro actual.

Voto en unas elecciones - EFE

Y es que el voto que realmente cambia se produce la segunda o tercera vez que ejercemos este derecho, cuando ya tenemos otros condicionantes en nuestras vidas, como un empleo.

La directora de comunicación de GAD3 ha cuestionado en COPE la propuesta de SUMAR y ha explicado que no tiene sentido que un joven de 16 años pueda ser determinante para decidir el futuro de un país y sus representantes, mientras, por ejemplo, no tiene ningún tipo de responsabilidad penal o es, a esa misma edad, a la que se le permite abrirse una cuenta en redes sociales.

redefinir el concepto de "adulto"

"Hace un mes, este Gobierno estaba aprobando una ley en la que no permitía a los chavales abrirse una cuenta de Instagram hasta los 16 años. Y, ahora, el chaval que se está abriendo una cuenta de Instagram, al mismo tiempo, puede votar. Es un poco surrealista", ha explicado María Martín, directora de Comunicación de GAD3, quien considera que el debate tiene que ser, por lo tanto, mucho más profundo y debe obligar a redefinir cuál es el concepto de ser "adulto" y, con él, sus derechos y obligaciones.