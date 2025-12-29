Carlos Yllera, presidente de la DO Rueda: "Lejos de decrecer o estar estancados, seguimos creciendo"

A dos días de la Nochebuena, la Denominación de Origen Vinos de Rueda hace un balance muy positivo del cierre de año. Su presidente, Carlos Yllera, ha asegurado en el programa ‘La Tarde’ de COPE con Pilar García Muñiz que, a pesar de las noticias negativas sobre la bajada del consumo de vino a nivel mundial y nacional, la denominación ha logrado superar las expectativas. "Lejos de decrecer o de estar estancados, seguimos creciendo", ha destacado.

Según el último estudio de noviembre, la DO Rueda ha registrado un ligero incremento de la venta por encima del año pasado. Yllera ha calificado el 2025 como un año "muy peculiar con muchos altibajos" pero que, en definitiva, "puede ser una buena campaña".

Crecimiento en los mercados internacionales

La denominación también ha ganado peso en los mercados internacionales. Europa siempre ha sido un mercado de gran potencial para sus vinos blancos, con una presencia destacada en Holanda, donde son "la primera denominación de origen de ventas de vino español en ese país". A este mercado se suman otros como Bélgica, Alemania y Reino Unido.

De cara al futuro, la organización está apostando por expandirse más allá de Europa, con el objetivo de seguir creciendo en Mercosur y en el mercado americano, considerado "muy interesante para todos los vinos".

Un vino de Rueda para cada ocasión navideña

Para las celebraciones navideñas, Carlos Yllera ha recordado la gran versatilidad de la uva autóctona Verdejo. La DO ofrece desde vinos espumosos, ideales para el aperitivo o el brindis, hasta vinos frescos y jóvenes elaborados no solo con Verdejo, sino también con variedades internacionales como la Sauvignon Blanc y la Chardonnay.

También se han recuperado elaboraciones tradicionales como los vinos generosos, dorados y pálidos, que funcionan muy bien como aperitivo o postre. Junto a ellos destaca la categoría Gran Vino de Rueda, vinos "muy gastronómicos" creados para potenciar la longevidad de la uva Verdejo.

Con esta categoría, la denominación busca romper con la idea de que la Verdejo solo produce vinos jóvenes. "Hemos demostrado que que con esta categoría se pueden hacer vinos con mucha más complejidad, tendiendo también más un poco a que sean vinos de guarda", ha explicado Yllera, quien se ha mostrado expectante por su "mucha capacidad de evolución".