"Escuché a alguien gritar y vi a una chica tirada entre dos coches": el relato de un parto en plena calle en Zaragoza

Lo que parece el guion de una película ha ocurrido en el barrio de Las Delicias de Zaragoza. El pasado 12 de diciembre, la realidad superó a la ficción cuando una mujer se puso de parto en plena calle. Allí estaba Ángela, una vecina que pasaba por la zona y cuya rápida actuación fue clave. "Estaba yo pasando por la calle Delicias, a la altura de Quinto de Ebro, y escuché gritar a alguien", ha relatado. Al darse la vuelta, la escena era impactante: "Vi a una chica tirada entre dos coches y me fui corriendo a socorrerla".

un parto en plena calle: de Siete meses y en estado de shock

Al llegar junto a ella, Ángela se encontró a la joven embarazada con un dolor muy fuerte, pero negando lo que parecía evidente. "Le preguntamos de cuántos meses estaba, y ella decía que de siete meses, que era imposible que estuviera de parto", explica. La mujer se encontraba sola, en estado de shock y con el único deseo de marcharse de allí, pero los vecinos que se habían congregado para ayudar lograron convencerla de que se quedara. "Le dijimos: 'por favor, quédate aquí, vamos a ayudarte, porque si te vas, vas a ponerte en peligro tú y el bebé'".

COPE.ES Lugar donde la mujer embarazada fue auxiliada por sus vecinos

Mientras esperaban a la ambulancia, el tiempo corría en su contra. Las contracciones eran cada vez más seguidas, aproximadamente cada cinco minutos, una señal inequívoca de que el alumbramiento era inminente. La tensión crecía por momentos entre los improvisados asistentes, que intentaban mantener la calma y dar apoyo a la futura madre en una situación límite.

la llegada de la policia, clave para prestar ayuda

La llegada de la Policía Nacional marcó un punto de inflexión. Una agente se bajó del vehículo para entender qué sucedía y, casi al instante, todo se precipitó. La parturienta comenzó a gritar de forma desesperada: “¡La cabeza, la cabeza!”. No había tiempo que perder. La policía le indicó que se tumbara en el suelo, sobre el frío asfalto de la acera, y se preparó para lo inevitable.

Fue decirle que se tumbara y cogerle al bebé. La chica gritaba que salía la cabeza" Ángela Vecina del barrio de Delicias

Ha sido cuestión de segundos. Según el relato de Ángela, "fue decirle que se tumbara y cogerle al bebé, porque la chica gritaba que salía la cabeza". La agente de policía, en una muestra de profesionalidad y temple, recibió al recién nacido en sus manos en mitad de la calle. En ese momento, la prioridad era proteger al bebé del frío. "Yo comencé a gritar pidiendo una toalla o una manta", recuerda Ángela. Un chico les entregó una toalla para abrigar al pequeño.

Tras el nacimiento, se vivieron unos segundos de máxima angustia, ya que el bebé no lloraba. La incertidumbre se apoderó de todos los presentes hasta que, finalmente, se escuchó el llanto del recién nacido. "Fue, vamos, un aplauso que pegamos todos", cuenta Ángela, describiendo la explosión de alegría y alivio colectivo. La gente que se había congregado comenzó a ofrecer más toallas y ayuda para cubrir a la madre y al niño.

Una alegría para el barrio de las delicias

Poco después, llegó la ambulancia. Los sanitarios se hicieron cargo de la situación, cortaron el cordón umbilical y prepararon a la madre y al bebé para su traslado al hospital. La mujer, que se encontraba sin ningún familiar en la ciudad, preguntaba constantemente por su hijo. "Su marido no está aquí, está en su país, no tenía a nadie", lamenta Ángela, a quien, como al resto de los que ayudaron, no le permitieron acompañarla por no ser de la familia.

Es una bendición que venga un bebé y que sobre todo esté bien" Ángela Vecina del barrio de Delicias

A pesar del susto y la tensión, la historia ha dejado un poso de felicidad en el barrio. Para Ángela, este nacimiento inesperado es una gran noticia. "Es una bendición que venga un bebé y que sobre todo esté bien", asegura. En su opinión, es un soplo de aire fresco para una zona que, según dice, necesita buenas noticias. "Es algo bueno, algo bonito, algo lleno de ilusión", concluye emocionada. Una historia navideña con final feliz que los vecinos de Las Delicias no olvidarán.