Una vecina de Valencia se pone de parto en plena tragedia y no puede creer la persona que la ayuda a dar a luz: "En el peor día"

Que los jóvenes españoles, encabezados por los valencianos, han dado una lección al mundo, no tiene discusión posible. ¿Y los niños? Porque quizá, en medio de todo este dolor, nos habíamos olvidado de los niños, de lo que suavizan, de lo que aportan únicamente estando, trasteando o abriéndose paso...

En el peor día de la Dana, llegó Roc, con los pulmones repletos de fuerza para llorar. Su madre, Raquel, se puso de parto en Silla. Quería llegar a la Fe de Valencia, pero las inundaciones lo hacían imposible. Así que Roc es de Silla, del centro de salud, y su matrona, la mejor amiga de su madre.

Y hay otros dos niños que maravillaron al mundo. Dos amigos, los mejores amigos, de casa en casa por Picanya, con un carrito lleno de comida. Lo que llevaban, procedía de su falla, y ellos se encargan de acercársela a aquellos que la necesitan.

Cuesta trabajo pensar que tanta sensatez quepa en dos cuerpos tan pequeños, pero lo de estos críos es la vida abriéndose paso con fuerza. Y, además de aconsejar que no dejemos nunca de ayudar a la gente, también piden que comamos yogur.

Yo no sé Vds, pero servidora se va ahora mismo a la nevera a por uno de piña. O de lo que digan estos dos…

La DANA ha transformado a la sociedad española. Muchísimas personas perdían la vida y/o lamentaban pérdidas materiales. Es en este momento tan trágico cuando los ciudadanos mostraban su cara más solidaria con los demás y, también, su fuerza para seguir adelante en un momento tan difícil.

En COPE acercábamos historias de damnificados por esta tragedia. Como las que te contaba María José Navarro en su 'Historia del Día' o la de este niño de 13 años de Chiva que descubría Cristina López Schlichting. Y la del resto de su familia.

Con tan solo 13 años, Sergio López ya muestra un gran desparpajo a la hora de hablar, y a la hora de contar a Cristina todo lo que ha vivido estos días.

"Todo empezó el martes, que yo me recogí a mi tía del instituto, porque no quedábamos casi nadie y éramos solo tres en clase. Entonces, a partir de ahí, vi las noticias que daban por la tarde, mucha lluvia, daban alerta naranja. Y entonces, mi madre me dijo que me iba a recoger mi padre, y vino a recogerme, por si ya luego no me podía recoger. Fuimos a casa, y yo empecé a ver vídeos de amigos míos que me llamaron llorando y todo, porque se les llevaban los coches de casa, tuvieron que irse de casa algunos, y con goteras, con el agua por el pecho, muy asustados. A partir de las ocho de la tarde ya no teníamos ni luz ni agua", relata en una entrevista que puedes volver a escuchar aquí.