Escucha 'La Tarde' (25/01/2022) – de 17h a 18h

Tanto Eugenia como Lila tuvieron que abandonar sus casas durante los primeros días de la erupción de cumbre viea. La primera por los gases tóxicos que expulsaba en volcám, la segunda porque la lava arrasó la casa con la que vivía con sus hijos. Hoy se cumple un mes desde el fin oficial de la erupción y ninguna ha podido volver a sus hogares. Las ayudas parece que llegan a cuenta gotas. Una no tiene derecho a los sesenta mil euros que ofrece el gobierno a cada damnificado y Lila, por su parte, ya lo ha solicitado pero no sabe cuándo le llegará. De momento, ambas, se lo toman con filosfía. Además, explicamos con el ex almirante del Estado Mayor de la Armada Ángel Tafalla y con el general de la división del Ejercito de Tierra Jesús Agumosa qué son y cómo funcionan las denominadas 'war rooms'. Sucesos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz.

