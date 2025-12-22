Advierten de que los pactos de Sánchez desplazan el eje ideológico de España hacia la derecha: el análisis de González Férriz

El periodista Ramón González Férriz, en la sección 'Traficantes de Palabras' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado el concepto de "derechización" para explicar el actual panorama político español. González Férriz ha comparado la política con un péndulo que se alterna entre los dos espectros, aunque ha señalado que el ritmo de este movimiento no es constante y a veces tarda más en hacer su recorrido.

Más allá del ciclo electoral

A raíz de los malos resultados para el PSOE y la izquierda en Extremadura, el periodista ha planteado si el castigo electoral va más allá de un simple fin de ciclo. González Férriz sugiere que la forma de gobernar de Pedro Sánchez, y en especial sus pactos con los independentistas, podría haber "suscitado algo inédito en nuestra democracia".

Según su análisis, las acciones del presidente habrían desplazado el eje ideológico tradicional del país, que históricamente se situaba en el centro izquierda, hacia el centro derecha. "Con sus pactos con los independentistas haya derechizado a España de una manera estructural", ha afirmado, añadiendo que numerosos datos sociológicos respaldan esta hipótesis.

Europa Press Pedro Sánchez

Aunque este giro a la derecha es una tendencia general en el mundo occidental, González Férriz opina que Sánchez "le haya echado una buena mano a ese proceso". Finalmente, ha concluido que, si bien el resultado de Extremadura es relevante, la "derechización general de España sería histórica".