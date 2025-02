El dueño de una tienda en Valencia, le llaman para el catering de una boda y dejan de piedra a los invitados con el producto que piden

La alimentación está cambiando, en parte, porque surge la necesidad de encontrar alternativas que se consideran más saludables y sostenibles.

Dentro de las nuevas vías que se buscan, desde esta semana, en España, ya se puede consumir harina de gusano tratada con rayos ultravioleta.

Hablamos de un tipo de harina en polvo elaborada a partir de larvas enteras de gusano, deshidratadas y molidas, que se tratan con este tipo de radiación, recientemente aprobada en Europa.

CADA VEZ EN MÁS ALIMENTOS

Es un proceso que, según los expertos, aporta un importante contenido en vitamina D3 y que ya se está incorporando en alimentos como el pan, los bizcochos, los quesos o los pasteles.

Hay quien, incluso, habla de que esta harina puede ser la proteína del futuro.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han querido aclarar que la autorización de la harina de gusano como ingrediente no implica que se pueda usar en los alimentos sin nuestro conocimiento. Por ley, debe estar incluida en la lista de ingredientes para que podamos identificarla.

OTROS INSECTOS PERMITIDOS

Sin embargo, la harina de gusano no es el único ingrediente que se comercializa en Europa y que llama la atención. De hecho, en el caso de España, hay otros cuatro permitidos.

Son: el gusano de la harina, que es precisamente del que sale la harina de gusano, la langosta migratoria, las larvas del escarabajo del estiércol y el grillo doméstico.

Gusanos caramelizados - EFE

Estos nuevos alimentos deben pasar los controles pertinentes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) antes de ser comercializados y llegar a los supermercados. Por eso, a día de hoy, solo hay aprobados cuatro insectos que se consideran exentos de riesgos para la salud.

GRAN APORTE NUTRICIONAL

La idea de comer insectos puede generar, a priori, rechazo, pero la realidad es que estos pequeños animales son una fuente rica en nutrientes. Sobre todo nos aportan proteínas. También contienen minerales como el hierro, el zinc, aporta muchas vitaminas B o calcio. Son nutritivos y su producción, además, tiene un menor impacto ambiental.

En el mundo, cerca de 2.000 millones de personas comen insectos a diario. Y, aquí, en España, es una moda que cada vez gana más adeptos.

los grillos, el producto estrella

Alberto Pérez es el propietario de la tienda 'Insectum' en Valencia, donde vende insectos comestibles ya preparados para el consumo humano. En 'La Tarde de COPE' nos ha contado cuál es el producto que más triunfa entre sus clientes: los grillos.

Grillos saborizados - EFE

Los insectos que él oferta se pueden encontrar al natural, ahumados o, incluso, con tomate. "Normalmente se venden en cantidades pequeñas. La cantidad menor, en paquetitos o envases, es de 12 gramos, que están en torno a los seis euros", ha explicado Alberto.

Pero, ¿cuál es el perfil de quienes consumen insectos? Desde quienes quieren probarlos por primera vez, hasta clientes que se consideran profesionales, como restaurantes, empresas de catering, escuelas de cocina o, incluso, universidades.

menús de boda

Probablemente, las peticiones que más le llaman la atención son para bodas. Muchos novios se decantan por incluir los insectos en sus menús. Hay quien opta por tomarlos como aperitivo o snack, complemento, o para aderezar algún plato.

"Tengo algunos clientes que son salones de bodas o salones de celebraciones. De vez en cuando piden, y piden bastante cantidad. Hay veces que me llaman y me dicen, oye, para 100 o 200 personas. Se ponen como aperitivo o también se pueden utilizar para aderezar o añadir a otros platos. Es algo muy común a la hora de consumir insectos. No solo es interesante comerlos solos, sino también añadirlos a otros platos, como ensaladas o canapés", explica este comerciante.

más control en españa

De momento, Alberto tiene que importar el producto, ya que la elaboración en España está prohibida: "lo compro todo elaborado, envasado. Lo traigo ya todo listo para comer. Yo, concretamente, los importo de Bélgica. La normativa no permite la elaboración en España de productos con insectos. Sí está autorizado a nivel europeo, pero luego cada país debe legislar una regulación concreta, sobre todo para las empresas que los quieran criar y elaborar".