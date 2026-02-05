Bartolomé Andreo, experto en recursos hídricos: "La siguiente sequía llegará, pero es ahora cuando hay que gestionar el agua de los acuíferos que se están recuperando"

La borrasca Leonardo ha provocado una situación paradójica en España. Mientras las reservas de agua alcanzan el 67%, ocho puntos más que la semana pasada, y algunos embalses se ven obligados a desembalsar, miles de personas han tenido que ser desalojadas de forma preventiva en Andalucía y Extremadura. En este contexto, el experto Bartolomé Andreo, catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga, ha advertido en el programa "La Linterna" de la cadena COPE de la importancia de no olvidar la sequía y empezar a gestionar los recursos hídricos para el futuro.

Una gestión controlada del excedente

Lejos de ser una improvisación, la suelta de agua en los pantanos es un proceso medido y controlado. Así lo explica Patricia Trullas, del Canal de Isabel Segunda, quien asegura que son "criterios establecidos por las normas de explotación". Las decisiones se apoyan en modelos de simulación hidrológica y previsiones meteorológicas para determinar "cuándo y cuánto abrimos", precisa.

En el caso de los embalses madrileños, este proceso se realiza de forma manual, como detalla David Galán, coordinador de seguridad de presas del Canal. Un equipo humano vigila el caudal de los ríos y, cuando las aportaciones aumentan, "el director de explotación toma las decisiones de abrir compuertas". Esta agua liberada no se pierde, sino que "se aprovechará aguas abajo" en otros municipios y presas.

El ciclo del agua y el valor de las presas

La imagen del agua desembalsada llegando al mar puede generar preocupación, pero el profesor Andreo recuerda que es un proceso natural. "El agua cuando llega al mar, pues, ha cumplido el ciclo hidrológico", explica, añadiendo que aporta nutrientes esenciales para la vida marina y sedimentos para las playas. Sin embargo, esto no resta importancia a la necesidad de nuevas infraestructuras.

Andreo defiende que la construcción de más presas es fundamental en los lugares donde sea posible. Estas infraestructuras permitirían "almacenar los recursos" excedentes que ahora se vierten al mar y, al mismo tiempo, jugarían un papel clave para "laminar las avenidas y evitar, al menos en parte, situaciones de inundación" como las vividas estos días.

Acuíferos, la reserva subterránea olvidada

Junto a los embalses superficiales, Andreo pone el foco en los grandes olvidados: los acuíferos subterráneos. Estas "formaciones geológicas que permiten almacenar el agua subterránea" son las que nutren los ríos en épocas de estiaje y a las que se recurre durante las sequías. El experto subraya la importancia de aprovechar los periodos de lluvias para su recuperación.

Un ejemplo de la fuerza de estas aguas subterráneas se ha visto en Grazalema, donde el agua ha llegado a brotar en el interior de las viviendas. Se trata de un acuífero de tipo kárstico, con oquedades y conductos, donde el nivel del agua ha subido de tal forma que ha buscado cualquier salida, como los enchufes de las casas. Este fenómeno extremo fruto de las reiteradas borrascas ilustra el potencial de estas reservas naturales.

La advertencia principal de Bartolomé Andreo es clara: no hay que dejarse llevar por la euforia de los embalses llenos. "La siguiente sequía llegará, pero es ahora cuando hay que gestionar el agua de los acuíferos que se están recuperando". Es el momento, insiste el catedrático, de analizar la situación y establecer protocolos para el futuro.

En la misma línea, durante el programa "La Linterna", el colaborador Luis del Bar reflexionó sobre cómo los ríos tienden a recuperar el cauce que ocuparon durante milenios. Criticó la construcción de viviendas en zonas inundables y al "sector talibán de los ecologistas" que se opone a la construcción de pantanos, infraestructuras que son clave para evitar catástrofes y garantizar el suministro, tal y como se ha analizado en el tema del día sobre la infraestructura hídrica de España.