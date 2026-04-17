"El ahorro sería de entre 90 y 100 euros al mes": La medida que plantea Bruselas para aliviar a los trabajadores españoles

La Comisión Europea, con Úrsula von der Leyen al frente, está trabajando en un paquete de medidas para ahorrar energía como respuesta a la crisis actual, que ya ha costado más de 22.000 millones de euros a los europeos en importación de combustibles fósiles.

Entre las propuestas, que se presentan la próxima semana, se incluye imponer un día de teletrabajo obligatorio, evitar vuelos por motivos laborales y rebajar el precio del transporte público. Estas recetas han sido analizadas por el periodista experto en economía José María Camarero en su espacio en 'La Tarde' de COPE.

Un "jarro de agua fría" para la economía

Según ha explicado Camarero, lo que propone la Comisión Europea es "una especie de dosis de realidad" ante la expectativa de que la situación económica no mejore a corto plazo. El experto ha advertido que la recuperación no será rápida debido a la necesidad de "reconstruir todas esas infraestructuras que se han destrozado" y a la posible creación de nuevos peajes en pasos estratégicos como el estrecho de Ormuz, lo que podría incrementar el coste de los combustibles.

Esta crisis ha vuelto a demostrar la dependencia energética de Europa. Camarero ha recordado que la guerra de Ucrania ya dio "una pista de lo frágiles que éramos en la Unión Europea". En este sentido, ha señalado que España depende de fuentes externas para el suministro de gas y petróleo, y ha mencionado la importancia de "realizar un consumo mucho más eficiente" de recursos que no se producen en el país.

Es muy importante realizar un consumo eficiente de los recursos" José María Camarero Periodista experto en economía

En este contexto, el experto en economía ha destacado un mensaje de la Comisión Europea que considera que "se está dejando escapar un poco": la energía nuclear.

Camarero ha señalado que Bruselas, e incluso la vicepresidenta Teresa Ribera, están sugiriendo "no prescindamos tan rápido de las nucleares", ya que suponen un respaldo clave para las renovables, que dependen de la meteorología. Esta corriente choca con la decisión del Gobierno de España de desmantelar las centrales.

Ahorro de 100 euros con el teletrabajo

Una de las medidas más comentadas es la de establecer un día de teletrabajo obligatorio. Según los cálculos expuestos por Camarero, el ahorro por no usar el coche para ir a trabajar está estimado en "unos 100 euros al mes", una cifra considerable. Actualmente, en España ya teletrabajan al menos una vez por semana un 15% de la población, lo que equivale a unos 3 millones de empleados.

A pesar del ahorro, Camarero ha mostrado sus dudas sobre la viabilidad de ampliar esta medida de forma obligatoria en España. El periodista ha argumentado que el tejido empresarial del país, con "mucha pyme" y un gran peso de sectores como la hostelería, la restauración o la agricultura, es "muy distinto" al de otros países europeos con una economía más centrada en los servicios.

Frente a las dudas que genera el teletrabajo, la propuesta de rebajar el precio del transporte público parece contar con más consenso. Camarero ha recordado que esta fue una de las recomendaciones que expertos y organismos como el FMI o el Banco de España hicieron al Gobierno.