Prepara tus plantas para el invierno: cómo proteger tus macetas de interior del calor de la calefacción

Aunque oficialmente estamos en otoño, se siente ya el invierno. Momento, en que debido a la bajada de temperaturas tenemos descanso vegetativo en nuestras plantas, muy importante para ellas. Sin embargo, es importante saber cómo debemos cuidarlas de cara al frío, que ya ha llegado. Para conocer los mejores consejos, en 'La Noche' de COPE contamos con Belén Luengo, nuestra jardinera en la noche.

"Es un momento fundamental para nuestras plantas, porque en ese descanso es dónde acumulan energías para luego crecer fuertes en primavera. De hecho, se dice que por lo menos es necesario un par de meses de reposo, y en los sitios donde las temperaturas son cálidas siempre las plantas suelen volverse más débiles año tras año, al no tener ese reposo", comienza explicando.

En primer lugar, nos da unos tips generales tanto para plantas de interior como de exterior: "Es un momento fantástico para quitar todas las hojas estropeadas, esas que están medio secas o medio amarillas, porque siguen cogiendo energía de la planta, aunque no lo creas y no van a ponerse bien. Y estaría el tema del abono. Que, si bien es cierto que no es momento en general de abonar, porque no es momento de crecimiento de plantas, se han sacado al mercado unos abonos especiales de invierno, hechos de algas, que ayudan al desarrollo de la raíz, de modo que la nutren, pero no cambian su momento de reposo. Pero esto es totalmente opcional".

Cómo cuidar plantas de interior durante el invierno

Centrándonos en las plantas de interior, el problema principal viene de las calefacciones: "En interior es el principal problema, porque generan mucha sequedad ambiental, así que hay que ponerlas lo más lejos posible. Y también se puede generar algo de humedad, pulverizándolas o poniendo humidificadores".

"Otro tema importante que se nos suele olvidar es el polvo, que igual que lo cogen los muebles, también lo cogen las hojas de las plantas, y el problema es que es por ahí por dónde hacen la fotosíntesis y si juntamos esa capa de polvo y la reducción de horas de luz, pues se lo ponemos difícil, así que a limpiarlas toca. Para ello simplemente con un paño húmedo suficiente. Y por último, me gustaría destacar que es un momento perfecto para trasplantar, porque si la planta ya no cabe en la maceta y la cambiamos ahora, para primavera estará perfectamente ubicada para crecer", nos explica.





Cómo cuidar plantas de exterior durante el invierno

Por otro lado, encontramos las de exterior, cuyo problema es el frío: "Cuidado con esas plantas que no soportan las heladas, que éstas aparecen cualquier noche sin previo aviso. Ya sabes que lo mejor es moverlas a un sitio con techo donde estén protegidas, pero si no puedes moverlas, siempre puedes taparlas con algún plástico a modo de invernadero, existen además plásticos especiales que las dejan respirar y recibir luz. Y prácticamente nos olvidaremos del riego, pero si ves que no está lloviendo y necesitan algún riego, acuérdate de hacerlo al contrario que en verano, por la mañana o el mediodía, porque si riegas por la noche y luego viene el frío esa agua se puede helar y no va a ser nada bueno".