La reflexión de Paco González sobre los penaltis por manos que se pitan en el fútbol actual: "Antes si la mano era voluntaria, se pitaba; y si no lo era, no se pitaba"

El Barcelona visitaba al Real Betis en el Estadio La Cartuja con el objetivo de mantener el liderato y prolongar su excelente racha de victorias en LaLiga. Hansi Flick sabe que también se juega mucho contra el Eintracht Frankfurt la próxima semana en la Champions League y por eso reservó a Raphinha y Frenkie de Jong y dio galones de titular a un Roony Bardghji que acabaría brillando en La Cartuja.

EFE Roony Bardghji celebra con Cubarsí el 1-3 del Barcelona contra el Betis.

REMONTADA Y GOLEADA EN LA CARTUJA

El encuentro comenzó con sorpresa local. En el minuto 6, un mal remate del Cucho tras centro de Abde dejó el balón muerto para que Antony, con un control orientado y una vaselina exquisita, superara a Joan García y pusiera el 1-0.

Lejos de hundirse, el Barça reaccionó con furia. En apenas siete minutos dio la vuelta al marcador gracias a un inspiradísimo Ferran Torres. El 1-1 lo marcó tras una gran jugada al primer toque que finalizó el delantero español rematando un buen centro raso de Koundé. Y el 1-2 subió al marcador después de conectar una volea tras un centro preciso de Roony Bardghji.

Ya con el partido controlado, llegó la sentencia antes del descanso. En el 31’, Rooney Bardghji estrenó su cuenta goleadora como azulgrana con un derechazo brutal tras regatear a Natan y, en el 40’, Ferran Torres completó su hat-trick (el segundo consecutivo en este estadio) aprovechando un despeje defectuoso de Bartra que descolocó a Álvaro Valles.

Imagen VAR de la mano de Marc Bartra en el Betis-Barça

El Betis, superado en todas las facetas, se marchó al descanso goleado y sin respuestas ante un Barcelona letal y sin piedad. Y por si fuera poco, tras el descanso llegó el 1-5 tras un penalti muy polémico que señaló Hernández Maeso por una mano de Bartra y que se encargó de transformar Lamine Yamal con un tiro sutil.

LA REFLEXIÓN DE PACÓ GONZÁLEZ

En el Alavés - Real Sociedad también se señaló una pena máxima muy polémica por una mano de Elustondo a la salida de un córner. En el saque de esquina, Sergio Gómez intentó despejar el balón, pero falló y la pelota golpeó en el brazo del central del equipo 'txuri-urdin, que estaba sujetando a Lucas Boyé por la camiseta.

Sergio Gómez falla el despeje (izquierda). El balón golpea en la mano de Elustondo (derecha)

Y durante la retransmisión de Tiempo de Juego, Paco González aprovechó para hacer una pequeña reflexión sobre los penaltis por mano que se están señalando últimamente en La Liga.

"El deporte que aprendimos, que nos gustaba, que sabíamos de pequeñitos... las manos se pitaban si eran voluntarias o no eran voluntarias", comentaba.

Y agregaba para finalizar: "Era mucho más sencillo que ahora. Porque ahora dicen que si está desplegada, es que no sé...".