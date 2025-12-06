Cabreo en el Atlético de Madrid por el caos en su llegada a San Mamés

El Atlético de Madrid ha vivido una llegada de lo más accidentada a San Mamés para medirse al Athletic Club. Según ha informado Antonio Ruiz en Tiempo de Juego, la expedición rojiblanca, que se alojaba en el hotel de Artis, a solo diez minutos del estadio, ha tardado 41 minutos en completar el recorrido. El equipo salió a las 19:10 horas y no llegó a su destino hasta las 19:51 horas, un retraso que ha provocado un notable enfado en el club.

Un desvío inexplicable

A pesar de ir custodiado por la policía, como es habitual en todos sus desplazamientos, el autobús del equipo sufrió un desvío inesperado. Fuentes de la expedición han explicado que "les han estado dando vueltas por las afueras de Bilbao". Esta ruta alternativa les condujo finalmente a un atasco, lo que explica los 31 minutos de retraso sobre el tiempo previsto.

Malestar en la expedición

La situación ha generado un profundo malestar dentro del equipo, tal y como transmiten fuentes internas del club, que califican la situación de incomprensible. "Lo que sí me transmiten es el cabreo, porque esto haya pasado así", señalan desde la expedición. Este incidente ha enrarecido el ambiente justo antes de un partido clave en LaLiga.

El once de Simeone

Para este importante encuentro, que comenzará a las 21:00 horas, el técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, ha optado por un once formado por Oblak; Molina, Lenglet, Pubill, Hancko; Gallagher, Barrios, Nico, Giuliano; Almada y Julián Álvarez.