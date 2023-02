Dos años, 40 minutos sin pulso y un vecino héroe: así fue "el milagro" de Elena tras caerse en la piscina

"Desde el SUMMA 112 hemos sido alertados de que una niña de dos años se ha caído a la piscina. Un vecino ha iniciado maniobras de RCP básicas desde el principio guiado por el Centro Coordinador de Urgencias. Cuando ha llegado nuestra primera unidad de soporte vital avanzado, la niña estaba en parada cardiorrespiratoria. Ha seguido con maniobras de reanimación cardio pulmonar avanzada. Tras 40 minutos ha recuperado el pulso y es trasladada por uno de nuestros helicópteros sanitarios al Hospital de la Paz con pronóstico grave", esas fueron las palabras de Patricia Blanco, la jefa de guardia en ese momento en el Centro de Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid.

Una llamada a tiempo, y una respuesta, también a tiempo, pueden salvar una vida. Es la increíble historia de un milagro procurado por los servicios de emergencia del 112 a Elena. La importancia de la escucha activa, es decir, no estar ahí, sin atender a lo que te cuentan, es mucho más gratificante y útil de lo que puedas imaginar. A nivel personal, profesional y sanitario… si tenemos en cuenta que existen teléfonos que se dedican a salvar vidas. La información pertenece a la emitida el 2 de marzo de 2021. Dentro de poco se cumplirán dos años.

En 'La Noche de COPE' hemos hecho ese viaje dos años atrás con Patricia, que explica que "lo primero es intentar calmar a la persona de la llamada y dar todas las indicaciones". "Es una situación muy estresante y lo que queremos es llamar la atención de la persona", recalca. Un final feliz, completo. En la actualidad, Elena no tiene ninguna secuela como confirma su madre Valentina: "Tal y como estaba yo veía que la niña no estaba, todo el que ha vivido esta tragedia, que salió bien, se da cuenta de que es un milagro".

No recuerda ni la mitad

"La verdad es que intentamos explicarle lo que sucedía en todo momento. Cuando salimos de casa, estaba sola Valentina todavía y ahí estaba Elena en parada. Por suerte, cuando llegó su marido al helicóptero, ya les pudimos decir que acababa de recuperar el pulso y que la trasladábamos con vida, grave, pero con vida al hospital", relata Patricia. Su madre no se acuerda "ni de la mitad". "Todo el mundo me quería sacar de ahí y yo quería seguir. Me parecía un infierno. Ves tanta gente, la niña no reacciona...", señala Valentina.

Los primeros minutos "son fundamentales". "Si hay alguna posibilidad de sacar a la persona de la parada es haciendo una reanimación básica", recalca Patricia: "No hay que tener miedo, hay que tener la mente muy fría porque en ese momento la persona está fallecida, nunca le vamos a hacer más daño". "Elena tenía unas ganas de vivir tremendas. Todo salió rodado, desde el principio hasta el final", explica la sanitaria. "Ella es muy pequeñita, pero el 2 de marzo lo vamos a celebrar mientras vivamos nosotros", señala su madre.