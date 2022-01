La generación muda: los jóvenes, incapaces de coger una llamada telefónica

Los padres con hijos adolescentes saben que no pueden llamar a sus hijos por teléfono porque seguramente no se lo cojan. Pasados unos minutos recibirán una contestación, pero no será por el método tradicional, sino por medio de un mensaje de WhatsApp.

Esto no es casualidad.Según un informe realizado en Estados Unidos que lleva por título “Generación Muda”, y que ha hecho una compañía de telecomunicaciones, el 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una “intromisión en sus vidas”.

Entrevistaron a 1.200jóvenes y las estadísticas salían que el 63% utiliza la excusa de que no ha cogido el teléfono porque no lo oído sonar. Además el 81% dicen que le causa ansiedad cada vez que se dispone a hacer una llamada.

Un ejemplo es Jacinto. El joven de 25 años dice que no es por timidez por lo que no cogen el teléfono, sino que es un avance natural hacia los nuevos tiempos. Para él, mantener una llamada telefónica son todo desventajas.

En definitiva, aplicaciones como WhatsApp o Telegram resultan más prácticas que hacer una llamada, y por eso los jóvenes las prefieren.

Es un fenómeno que también advierten los investigadores de psicología y de comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, como el profesor e investigador de medios sociales Ferrán Lalueza.

Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos y evitan conflictos. Otro motivo muy relevante para preferir el contacto por WhatsApp es que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato. Esto ocurre en una determinada franja de edad.

“Estamos hablando de las generaciones mas jóvenes Esto incluye a los adolescentes pero también a aquellas personas mas adultas, incluso los millennials que prácticamente a los 40 años. Es un fenómeno que ataña a todas aquellas generaciones que ya se han acostumbrado a vivir con un teléfono móvil”, dice.

El experto explica que ellos lo defienden diciendo que es más práctico y cómodo responder a un mensaje cuando les parece y no sentir una intromisión en alguna actividad que estén realizando.

Gonka es un joven de 20 años y para él el móvil tiene mas ventajas que desventajas ya que le permite relacionarse con otras personas con la que, de otro modo, no tendrían tanta relación.

La parte mas preocupante es que esta forma de comunicación provoca que los jóvenes no sean capaces de tener una conversación cara a cara y que rehuyan cualquier tipo de charla.





